300 cảnh sát bảo vệ giải VnExpress Marathon tại Quy Nhơn

Đánh giá giải chạy marathon là sự kiện quan trọng, Công an tỉnh Bình Định bố trí ba lớp cảnh sát để bảo vệ, phân làn đường.

Tại buổi họp của Ban tổ chức giải chạy chiều 4/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định nhấn mạnh, VnExpress Marathon - VM Quy Nhơn 2019 là giải chạy lớn, sự kiện quan trọng với tỉnh nên sẽ huy động tối đa lực lượng tinh nhuệ đảm bảo an toàn cho giải và uy tín của địa phương. Ngoài gần 100 cảnh sát giao thông, giải còn có sự bảo vệ của khoảng 200 cảnh sát cơ động, công an TP Quy Nhơn, cảnh sát cứu hỏa.

Đường chạy bên phố biển của giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019. Ảnh: VM.

Cụ thể, ngoài năm chốt phòng dịch, bắt đầu từ ngày 7/6 và cao điểm là ngày 9/6 diễn ra giải chạy, sẽ có ba lớp cảnh sát từ Quốc lộ 1 đến vị trí cấm đường để phân luồng cho các xe chạy vào những tuyến đường khác.

Cảnh sát cũng sẽ tuần tra trên những vị trí quan trọng trên cung đường nơi có trạm tiếp nước, trạm phun mưa. Tại ngã tư Đống Đa, nút giao thông trọng điểm có nhiều phương tiện vận tải của các doanh nghiệp và nhiều người dân đi lại, Công an tỉnh sẽ bố trí nhiều cảnh sát giao thông, cơ động.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã ra thông báo phân luồng, cấm nhiều tuyến đường quan trọng ở TP Quy Nhơn từ 0h đến 14h ngày 9/6.

VnExpress Marathon - VM Quy Nhơn 2019 là sự kiện do báo điện tử VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức, với tổng trị giá giải thưởng lên đến 786 triệu đồng.

Với bốn cự ly chạy là 42 km, 21 km, 10 km, 5 km, giải chạy quy tụ 5.000 người tham gia, trong đó có hàng chục vận động viên người nước ngoài đến từ 25 quốc gia, 104 người khuyết tật.