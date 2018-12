2.500 công nhân ở Nghệ An tiếp tục đình công

Hơn 2.500 công nhân ở Vinh nghỉ việc đòi quyền lợi

Chỉ đoạn đường ngắn trước cổng công ty ở Khu công nghiệp Bắc Vinh (thành phố Vinh, Nghệ An), cả nghìn công nhân mang theo băng rôn phản đối. Công an Nghệ An điều động cả trăm cán bộ đảm bảo an ninh.

Cảnh sát được điều động đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Hải Bình.

Theo công nhân, lý do đình công là 12 nội dung khiếu nại lên công ty chưa được giải quyết, trong đó có áp lực làm việc quá cao; tiền ăn trưa 12.000 đồng/suất quá thấp; nhà vệ sinh chật chội; thời gian nghỉ trưa ít; nhiều công nhân bị trừ tiền chuyên cần chưa thỏa đáng... Trong đó nội dung quan trọng nhất công nhân tha thiết được xem xét là áp lực công việc quá cao, trong khi tiền thưởng lại thấp.

"Công ty ra định mức mới một giờ mỗi công nhân phải hoàn thành 77 sản phẩm gấu bông và một tổ khoảng 60 người làm theo dây chuyền", chị Thủy (28 tuổi) kể và cho biết định mức mới này không thể hoàn thành, dẫn tới việc bị chủ xưởng quát mắng liên tục.

Đến gần 12h ngày 5/10, công nhân lần lượt rút đi và cho biết sáng mai tiếp tục đình công.

Công nhân tụ tập trước cổng công ty sáng 5/10. Ảnh: Hải Bình.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Ngọc Hoa (Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An) cho hay, sáng nay UBND tỉnh đã mời ông chủ nước ngoài của Công ty TNHH Matrix Vinh đến làm việc. Theo công ty, tại buổi đối thoại hai ngày trước, hai bên đã thống nhất hầu hết nội dung, ngoại trừ "áp lực làm việc quá cao và tiền thưởng".

"Công nhân muốn giảm áp lực công việc và giữ nguyên tiền thưởng. Còn công ty thì đồng ý giảm áp lực công việc nhưng song song với giảm tiền thưởng", Phó chủ tịch Hoa thông tin và cho biết đã đề nghị công ty xem xét đòi hỏi của công nhân, tránh đình công kéo dài.

Matrix Vinh là Công ty TNHH có 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động từ năm 2011, chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, xuất khẩu sang Hong Kong, Mỹ, Canada.

Hải Bình