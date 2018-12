2.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn vì áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão khi gần quần đảo Hoàng Sa

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ chiều qua, đảo Lý Sơn có mưa giông, biển động mạnh. Sáng 3/6, sức gió trên đảo cấp 6-7. Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý Cảng Lý Sơn đã đóng cảng, cấm tất cả tàu khách và tàu cá ngư dân xuất bến.

Cảng Lý Sơn đóng cửa, vắng vẻ sau khi tàu thuyền di chuyển đến nơi trú tránh áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Thạch Thảo.

Bà Phạm Thị Hương - Phó chủ tịch huyện Lý Sơn cho biết, do thời tiết xấu rơi vào dịp cuối tuần nên lượng du khách lên đến hàng nghìn người. Chiều qua, Ban Quản lý cảng Lý Sơn đã điều tàu cao tốc đưa 1.000 du khách vào đất liền, nhưng vẫn còn 2.000 người chưa thể rời đảo.

Sáng nay, do sợ trễ lịch trình, nhiều đoàn khách nôn nóng, góp tiền thuê tàu khách, tàu cá của ngư dân về đất liền, nhưng lãnh đạo huyện đã kịp thời ngăn cản. "Chúng tôi động viên du khách ở lại đảo đến khi thời tiết thuận lợi, kiên quyết không cho xuất bến, đi như vậy rất nguy hiểm", bà Hương nói.

Phó chủ tịch huyện cho biết, đã cho di chuyển 12 tàu khách và 35 tàu cá khu vực An Vĩnh xuống vũng neo đậu tàu thuyền An Hải để trú tránh an toàn.

Du khách ra cảng Lý Sơn nhưng không có tàu nên đi ngược về. Ảnh: Thạch Thảo.

Sáng 2/6, vùng áp thấp ở gần quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, áp thấp nhiệt đới đang hướng về quần đảo Hoàng Sa và có thể mạnh lên thành bão.

Đến 7h sáng mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 250 km, sức gió 75 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão.