18 quận huyện ở TP HCM mất điện do sét đánh

Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết, sự cố mất điện xảy ra trên diện rộng từ 19h41 ngày 30/5 đã ảnh hưởng đến 18 quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Trong 589 tuyến trung thế có 89 tuyến bị mất điện với tổng công suất ước tính là 424 MW. Các phụ tải quan trọng và khu vực trung tâm thành phố vẫn được đảm bảo cung cấp điện.

"Nguyên nhân do mưa to và sét đánh đã làm bật 2 đường dây khu vực Hà Tĩnh – Đà Nẵng và Vũng Áng – Đà Nẵng gây mất liên kết hệ thống điện đường dây 500KV. Ngoài ra, khu vực TP Huế cũng có đường dây bị phóng điện do sét", đại diện Tổng công ty Điện lực TPHCM cho hay.

Trong gần 2 tiếng đơn vị quản lý truyền tải điện đường dây 500KV đã khắc phục được sự cố. Tuy nhiên, việc này đã gây ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Nhiều người gọi điện đến tổng đài của Tổng công ty Điện lực TP HCM hỏi sự việc nhưng không thể liên lạc.

"Tổng đài vẫn hoạt động bình thường nhưng do thời điểm đó rất nhiều khách hàng gọi điện cho công ty, bộ phân tiếp nhận trả lời liên tục nên các trường hợp khác gọi tới bị báo bận", phía Tổng công ty Điện lực TP HCM giải thích và cho biết trong hôm nay EVN đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, khắc phục sự cố để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng trên các tỉnh thành bị ảnh hưởng.

Ngọc Hậu