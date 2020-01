125 m đường lún gần một mét

Long AnĐường 837B ở huyện Tân Thạnh đang thi công, trong dự án đầu tư hơn 100 tỷ đồng, bỗng sụt lún, gãy đôi khiến giao thông tắc nghẽn.

Đoạn đường bị sụt lún sâu một mét, dài 125 m. Ảnh: An Nam.

Đoạn lún dài 125 m qua xa Nhơn Hòa Lập, cặp kênh Bảy Thước. Mặt đường gãy làm đôi, khe hở rộng gần một mét. Sự việc xảy ra khuya 6/1, khi đơn vị thi công vừa láng nhựa.

Đường tỉnh 837B dài 16 km, rộng 7 m, nối tỉnh Long An và Đồng Tháp, do Sở Giao thông vận tải Long An làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 100 tỷ đồng. Dự án chia thành hai gói thầu, gồm hạng mục trải nhựa và sửa chữa năm cầu.

Đoạn bị lún do một đơn vị ở TP HCM thi công. Theo hợp đồng, gói thầu này trị giá 33 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2018, dư kiến hoàn thành cuối năm 2019, nhưng được gia hạn đến cuối tháng 3 năm nay.

Mặt đường bị gãy đôi. Ảnh: An Nam.

Sở Giao thông Vận tải Long An đã chỉ đạo đơn vị thi công tạm san phẳng chỗ sụt lún để ôtô dưới 7 chỗ và xe máy qua, sau đó tiếp tục xử lý. Các xe có tải trọng trên 3,5 tấn sẽ đi vòng qua quốc lộ 62, lộ trình xa hơn khoảng 90 km.

"Nhận định ban đầu, khu vực này trước đây có các túi bùn bên dưới, lâu dần đường được bồi đắp thêm, cộng với lượng xe gia tăng đã gây sụt lún", ông Nguyễn Hoài Trung, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An nói.

Vị trí xảy ra sụt lún. Ảnh: Google maps.

An Nam