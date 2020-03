11 người nhiễm nCoV sau buổi tiệc tại Buddha Bar & Grill

TP HCMPhi công hãng Vietnam Airlines dự tiệc tại Buddha Bar & Grill là người đầu tiên dương tính nCoV, 10 người khác nhiễm bệnh đều liên quan quán bar này.

Phi công 43 tuổi ngụ căn hộ A23.02 chung cư cao cấp The Ascent Aparment phường Thảo Điền, quận 2. Ông này dự tiệc tại Buddha Bar & Grill trên đường Thảo Điền với hơn 100 người, đêm 14/3.

Ngày 25/3, Sở Y tế TP HCM xác định tổng cộng 12 người dương tính nCoV có liên quan đến quán bar, ngoài nam phi công - "bệnh nhân 91". Trong đó có 2 ca F2 bị lây bệnh là một người nước ngoài sống cùng chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2) với "bệnh nhân 120" - bạn phi công người Anh; và chị của "bệnh nhân 127" - nhân viên phục vụ bar Buddha. Các trường hợp này đang chờ Bộ Y tế công bố.

TP HCM xác định bar Buddha là ổ dịch lây lan nCoV, ngoài trường hợp nhiều người Hồi giáo dự lễ hội ở Malaysia về.

Bar Buddha trên đường Thảo Điền, quận 2, trước khi bị đóng cửa ngày 15/3. Ảnh:Buddha.

Công tác điều tra dịch tễ đối với "bệnh nhân 91" và những người liên quan được cơ quan chức năng ráo riết thực hiện suốt một tuần qua và chưa dừng lại.

Phó chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Hồng Điệp cho biết, rạng sáng 19/3 quận kích hoạt tổ phản ứng nhanh ngay khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM xác định nam phi công có kết quả dương tính Covid-19. Rất đông lực lượng chức năng của thành phố và quận 2 cùng rà soát hành trình của ông này, tìm kiếm những người đã tiếp xúc. Chung cư The Ascent bị phong tỏa; khử khuẩn. 5 hộ sống cùng tầng 23 với bệnh nhân được cách ly.

Nam phi công từ London (Anh) về Việt Nam ngày 8/3, trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, ghế 5K. Tiếp đó ông đi một số chuyến bay quốc tế, quốc nội nhưng "không nhớ chính xác". Khi quay lại Sài Gòn, ông tham gia buổi tiệc ở bar Buddha có hơn 100 người.

Đến ngày 16/3, người này tham gia chuyến bay VN272 từ TP HCM đi Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội - TP HCM. Một ngày sau bệnh nhân sốt, ho. Chiều 18/3, ông nhập viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM trong tình trạng "tổn thương nhu mô phổi phải", sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Ngày 20/3, Viện Pasteur TP HCM tiếp tục xác định mẫu bệnh phẩm dương tính.

Đánh giá trường hợp này có khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng, toàn bộ lực lượng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của quận 2 phối hợp các cơ quan chức năng TP HCM "truy tìm" những người đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát rà soát toàn bộ camera an ninh của bar Buddha trong 14 ngày và tại chung cư The Ascent thời điểm viên phi công trú ngụ; kêu gọi những người từng đến quán bar nhanh chóng đến cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm. Ngoài ra, những người đã tiếp xúc với khách hàng quán bar trong thời gian này cũng cần được kiểm tra sức khỏe.

Trong ngày 19/3, 4 người từng đi cùng thang máy chung cư, tài xế Grab, thông dịch viên, người giúp việc và một số bạn bè của ông này... được đưa đi cách ly tập trung. Trong đó có nam giáo viên 27 tuổi người Canada, sống tại tầng 26 chung cư Masteri (cùng phường Thảo Điền), chơi tại quán bar với "bệnh nhân 91".

Do nam phi công từng đến Công an phường Thảo Điền đăng ký tạm trú, làm việc với Công an phường Bình An liên quan vụ mất tài sản, nên 6 cán bộ cũng bị đưa đi cách ly tập trung. 58 người khác gồm nhân viên an ninh toà nhà, vệ sinh và một số cán bộ công an phường tiếp xúc ở mức độ F2 được cách ly tại nhà.

Bar Buddha trở thành ổ dịch sau buổi tiệc đêm 14/3 có nam phi công tham dự, hiện bị đóng cửa. Ảnh: Quỳnh Trần.

Sáng 21/3, quận 2 nhận tin hai giáo viên người Anh - bạn của nam phi công, cũng tham gia buổi tiệc tại bar Buddha, có kết quả dương tính nCoV ("bệnh nhân 97" và 98). Hai người này ngụ chung cư Gold View, quận 4. Quận 2 phối hợp quận 4 điều tra dịch tễ, xác minh các trường quốc tế họ giảng dạy và tìm được 65 người tiếp xúc. 45/50 mẫu xét nghiệm của nhóm người này hiện có kết quả âm tính.

Chiều cùng ngày, quận 2 nhận tin nam giáo viên Canada trở thành "bệnh nhân 120". Lực lượng chức năng tiếp tục phong toả, khử khuẩn tháp T4 chung cư Masteri, tìm được 33 người tiếp xúc gần với anh này, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly... Trước đó, anh này từng đi ăn với 9 người ở quán ăn Thái trên đường Nguyễn Trung Nguyệt nên 18 nhân viên ở đây cũng phải cách ly.

Đến sáng 23/3, Sở Y tế thành phố xác định thêm 4 người nhiễm nCoV (bệnh nhân 124, 125, 126 và 127) cũng liên quan buổi tiệc tại bar Buddha, gồm: người đàn ông quốc tịch Brazil 52 tuổi, ngụ quận 2; cô gái 22 tuổi quốc tịch Nam Phi, ngụ chung cư Hưng Vượng 1, quận 7; thanh niên 28 tuổi quốc tịch Nam Phi ngụ chung cư Scenic Valley 2, quận 7; nhân viên phục vụ quán bar 23 tuổi, ngụ quận Tân Phú.

Đến sáng 25/3, HCDC xác minh được 126 người từng đến bar Buddha, trong đó 52 người được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện 45 trường hợp âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Hiện, Việt Nam ghi nhận 134 bệnh nhân Covid-19 ở 20 tỉnh thành, trong đó 17 người đã khỏi bệnh. Riêng TP HCM có 34 trường hợp, 3 người đã khỏi, còn lại sức khoẻ đang ổn định.

Hữu Công