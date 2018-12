10 người chết vì mưa lũ miền Trung

59 người chết sau hai đợt mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên / 24 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ miền Trung

Ngày 4/12, mưa tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã ngớt, nước lũ bắt đầu rút, nhưng so với hôm qua số người thiệt hại tăng thêm do kết nối thông tin được với nhiều vùng mất liên lạc.

Thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy, Bình Định có 6 người chết, 3 người bị thương; Quảng Ngãi 4 người chết và một mất tích. Cả hai tỉnh có hơn 10.000 ha lúa và hoa màu ngập úng.

Nhiều nơi Bình Định ngập sâu. Ảnh: Xuân Ngọc.

Mưa lũ khiến hàng chục ngôi nhà sập đổ, hư hỏng; gần 40.000 km đường giao thông tỉnh, huyện, xã bị sạt lở. Riêng Bình Định, đường ĐT 629 tại An Hòa bị ngập, chia cắt đường Bồng Sơn - An Lão; đường ĐT 640 bị ngập chia cắt nhiều đoạn; đường từ Định Bình lên Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh bị sạt lở.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều tối nay lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam tiếp tục xuống. Trong đó, sông Bồ xuống mức 2,6 m, dưới báo động 2 là 0,4 m; sông Hương xuống 1,6 m, dưới báo động 2 là 0,4 m. Tình trạng ngập lụt tại nhiều huyện như Nam Đông, Hương Thủy (Thừa Thiên Huế); Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) sẽ giảm dần.

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ tối 30/11 đến 3/12, từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, riêng Quảng Nam đến Bình Định mưa rất to với lượng phổ biến 150-200 mm, một số trạm trên 300 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 5 đến 9/12, khu vực Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa khả năng xuất hiện đợt lũ lớn.

Phạm Hương