Phát biểu tại đại lễ, ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết, mỗi ngày trôi qua Việt Nam có 24 người chết và gần 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời do tai nạn giao thông. Thiệt hại to lớn về con người là không gì bù đắp được. Đại lễ cầu siêu nhằm giúp cho hương linh những người không may bị tử nạn được siêu đăng Phật quốc, giúp gia đình các nạn nhân có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua những khó khăn trước mắt để tiếp tục xây dựng cuộc sống và xã hội ngày thêm an lành, tốt đẹp.