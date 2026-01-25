Thói quen ăn một bữa mỗi ngày khiến cơ thể người phụ nữ tích mỡ 57%

Trung QuốcVì muốn giảm cân nhanh chóng sau sinh, bà mẹ ở Đài Loan chỉ ăn một bữa, với tổng lượng calo chưa tới 800, khiến 60% trọng lượng cơ thể của cô chỉ toàn mỡ.

Trong video chia sẻ trên trang cá nhân "Rong Mami Nutritionist's Health Handbook", Chen Guanrong, chuyên gia dinh dưỡng tại Quỹ Chăm sóc Ung thư, chia sẻ trường hợp một bà mẹ sinh đôi vì nôn nóng lấy lại vóc dáng đã áp dụng chế độ chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Thực đơn cả ngày của cô chỉ gồm một tô salad lớn và một chiếc đùi gà, tổng lượng calo chưa tới 800 calo.

Tuy nhiên, kết quả khi bước lên cân đo chỉ số lại khiến cô suy sụp: tỷ lệ mỡ cơ thể chạm mốc 57%, đồng nghĩa với việc gần 60% trọng lượng cơ thể cô chỉ toàn là mỡ.

Bác sĩ Chen giải thích nếu chỉ dùng ý chí để nhịn ăn, cơ thể sẽ lầm tưởng đang gặp nạn đói và lập tức kích hoạt "chế độ tiết kiệm năng lượng". Ngay khi quay lại thói quen ăn uống bình thường, tốc độ hấp thụ sẽ tăng vọt khiến mỡ tích tụ nhanh hơn bao giờ hết. Đây chính là hiệu ứng yo-yo điển hình, biến người ăn kiêng thành dạng "người bánh su kem" với lượng mỡ thừa báo động.

Ảnh minh họa: Rush

Bên cạnh đó, việc giảm cân bằng cơn đói thực chất chỉ làm mất nước và cơ bắp. Khi cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và chất béo, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái sinh tồn, dẫn đến tốc độ trao đổi chất sụt giảm nghiêm trọng. Thiếu hụt protein không chỉ khiến cơ bắp tiêu biến mà còn gây ra các hệ lụy như rụng tóc và suy giảm hệ miễn dịch.

Thay vì ngược đãi cơ thể, chuyên gia Đài Loan với 19 năm kinh nghiệm lâm sàng khuyến nghị người dùng tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng để tăng cơ giảm mỡ một cách lành mạnh. Để đạt hiệu quả tối ưu, mỗi bữa ăn cần được xây dựng dựa trên ba trụ cột gồm chất xơ (đảm bảo ít nhất một bát rau xanh trong mỗi bữa ăn); protein (nạp lượng đạm tương đương một lòng bàn tay từ các nguồn như đậu phụ, cá, thịt gà hoặc trứng); tinh bột tốt (duy trì 2-3 phần carbohydrate lành mạnh mỗi ngày như gạo lứt, hạt diêm mạch hoặc đậu gà).

Thông thường, tỷ lệ mỡ cơ thể ở phụ nữ từ 20 đến 39 tuổi nên dao động từ 21% đến 32%. Những người có tỷ lệ mỡ vượt ngưỡng này dù cân nặng bình thường thường được gọi là "người bánh su kem".

Trong một bài chia sẻ trên trang cá nhân, bác sĩ chuyên khoa giảm cân Hsiao Chieh-chien cảnh báo dưới góc độ y khoa, những trường hợp này được phân loại là nhóm "cân nặng bình thường nhưng chuyển hóa không lành mạnh" (MUNW). So với người có thể trạng khỏe mạnh, nhóm "người bánh su kem" có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch về lâu dài cao gấp 2-3 lần.

Bác sĩ dinh dưỡng Chen Guanrong. Ảnh: Fanpage

Bình Minh (Theo China Times)