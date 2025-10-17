Thoát nguy kịch sau ngộ độc cá nóc

Lâm ĐồngBà Trương Thị Ngọc, 32 tuổi, nạn nhân nặng nhất trong 4 người ở xã Phan Rí Cửa ngộ độc do ăn cá nóc nhập viện trong tình trạng ngưng thở, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 17/10, bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết hiện bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh lại và thực hiện cử động theo y lệnh của bác sĩ, nhịp tự thở tốt và nhịp tim đều, phổi thông khí, mạch 100 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg, oxy máu (SPO2) 98%.

"Bệnh nhân tiến triển tích cực", bác sĩ Phúc nói. 4 người trong gia đình bà Ngọc, tuổi 13-32, hai hôm trước được đưa vào viện do ngộ độc sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ.

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc đang điều trị tại bệnh viện đã qua nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bà Ngọc lớn tuổi nhất, ngộ độc nặng nhất, cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, ngưng tuần hoàn hô hấp, hôn mê sâu, tiên lượng khi ấy khả năng tử vong cao. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận hội chẩn trực tuyến với TS BS Huỳnh Quang Đại, Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, để thống nhất hướng xử trí, điều trị các bệnh nhân. Nhờ tập trung mọi nguồn lực để điều trị, đêm 16/10 bà Ngọc tỉnh lại rồi tiến triển dần, thoát nguy kịch.

Sức khỏe của những bệnh nhân còn lại cũng đang tiến triển tốt. Theo bác sĩ Phúc, tất cả đã tỉnh táo, tim đều, phổi thông, hết khó thở... đang tiếp tục điều trị.

Việt Quốc