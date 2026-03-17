'Thoải mái là khi mình có nhau' - chiến dịch thấu hiểu kinh nguyệt

Phim ngắn về ngày "đèn đỏ", series "Tổng đài kinh nghiệm", sáng kiến giáo dục tuổi dậy thì là tâm điểm chiến dịch nâng cao nhận thức sức khỏe kinh nguyệt của Laurier.

Các hoạt động nằm trong chiến dịch Thoải mái là khi mình có nhau, do Laurier - thương hiệu trực thuộc tập đoàn Kao Nhật Bản, triển khai tại châu Á vào tháng 3. Trước đó, đơn vị khảo sát 4.500 phụ nữ trong độ tuổi 15-44 tại 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam, ghi nhận nhiều chị em có xu hướng "âm thầm chịu đựng những ngày đèn đỏ". Tâm trạng lo lắng, sự bất tiện cùng loạt hạn chế trong kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng đáng kể cảm giác thoải mái, cách họ tận hưởng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người cho biết không chỉ trải qua cơn đau hay khó chịu về thể chất, kỳ kinh nguyệt còn đi kèm loạt áp lực vô hình như tâm lý ngại chia sẻ, thiếu sự thấu hiểu trong môi trường học tập và làm việc, định kiến xã hội tồn tại lâu nay.

Từ khảo sát trên, Laurier đề xuất các sáng kiến nhằm đề cao sự lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ từ người xung quanh, gợi ý các sản phẩm phù hợp phái nữ, góp phần tạo dựng môi trường cởi mở, hòa nhập - nơi chị em tự tin là chính mình, không bị giới hạn trong mọi hoàn cảnh.

Chiến dịch "Thoải mái là khi mình có nhau" khuyến khích cộng đồng lắng nghe, thấu hiểu trải nghiệm khó nói của phụ nữ trong "kỳ dâu". Ảnh: Laurier

Tại Việt Nam, Laurier đẩy mạnh loạt hoạt động giáo dục, cộng đồng, nhất là cuộc đối thoại cởi mở về sức khỏe phụ nữ, kỳ kinh nguyệt ở trường học, tổ chức lẫn chốn công sở.

Trong đó, phim ngắn Thoải mái là khi mình có nhau là sáng kiến mở màn chiến dịch, khắc họa trải nghiệm quen thuộc của các nàng mỗi kỳ kinh - từ thay đổi sức khỏe, thể chất đến tác động cảm xúc, dễ tổn thương tâm lý. Qua câu chuyện gần gũi, phim truyền thông điệp: trong những ngày nhạy cảm, phái nữ vẫn có thể cảm nhận sự thoải mái khi được Laurier thấu hiểu, đồng hành thể chất lẫn tinh thần.

Tiếp nối phim ngắn, nhãn hàng ra mắt series nội dung trực tuyến Tổng đài kinh nghiệm - không gian đối thoại mở, nơi khách mời (chủ doanh nghiệp, bạn đồng hành và cả tâm lý học) cùng chia sẻ trải nghiệm, suy nghĩ về kỳ kinh. Với sáng kiến này, đại diện Laurier muốn nhắn nhủ: sự thoải mái sẽ đến khi phái nữ không phải trải qua cảm giác một mình trong ngày hành kinh, khuyến khích mọi người thấu cảm, hỗ trợ họ.

Hướng đến nữ sinh, ban tổ chức đề xuất sáng kiến Lojiem - chương trình cung cấp kiến thức tâm sinh lý tuổi dậy thì, cách chăm sóc bản thân trong "ngày dâu". Qua hoạt động này, bé gái 9-14 tuổi có thể hiểu rõ cơ thể mình, giảm lo lắng khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

Song song, Laurier Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động truyền thông, cung cấp thêm góc nhìn về kỳ kinh, tạo không gian kết nối phái nữ.

Chương trình "Lojiem" dành cho nữ sinh độ tuổi dậy thì. Ảnh: Laurier

Ngoài Việt Nam, chiến dịch diễn ra đồng thời tại nhiều quốc gia. Cụ thể ở Nhật Bản, hai chương trình Laurier tại nơi làm việc, Laurier ở trường học cung cấp băng vệ sinh như vật dụng thiết yếu, giúp người dùng dễ tiếp cận sản phẩm. Tại Indonesia, nền tảng "Dr. Laurier" lan tỏa kiến thức chuyên môn về "kỳ dâu", chia sẻ nỗi niềm khó nói với chị em.

Loạt chương trình giáo dục tuổi dậy thì cũng được triển khai ở nhiều nước châu Á, bổ sung kiến thức chuẩn y khoa, góp phần xây dựng môi trường cởi mở, đồng hành và hỗ trợ phái nữ mọi mặt.

Theo ông Kazuya Miyashita, Chủ tịch ngành hàng Vệ sinh phụ nữ của tập đoàn Kao, chiến dịch "Thoải mái là khi mình có nhau" cùng loạt sáng kiến đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong mục tiêu xây dựng Laurier thành thương hiệu toàn cầu.

"Qua chiến dịch, chúng tôi khuyến khích sự thấu hiểu từ cộng đồng, tiếp sức để phái nữ an tâm, tự tin, thoải mái chia sẻ, từ đó hạnh phúc hơn mỗi ngày", ông Kazuya Miyashita nói thêm.

Trong chiến lược phát triển của Kao tại châu Á, Laurier hướng tới cam kết bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng sống của phái nữ. Bên cạnh liên tục cải tiến sản phẩm, công nghệ, thương hiệu còn triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục và sáng kiến cộng đồng.

Hiếu Châu