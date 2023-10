Thổ Nhĩ Kỳ phạt người 'hét' giá nhà trên chợ mạng

Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ phạt hơn 500 người số tiền tổng cộng 2 triệu USD vì đăng quảng cáo bất động sản trực tuyến với giá quá cao.

Cơ quan này cho hay đã xem xét kỹ lưỡng các quảng cáo bất động sản trên các nền tảng kỹ thuật số. Kết quả, họ xác định 545 cá nhân đã tăng giá chào bán nhà từ 100% trở lên. Giới chức cho rằng mức tăng quá mức như vậy sẽ vi phạm tính cạnh tranh trên thị trường bất động sản và gây tổn hại cho người mua.

Chiếu theo quy định rằng những người giao dịch bất động sản "không được tham gia vào các hành vi và hoạt động thương mại không công bằng và trái pháp luật", những người này đã bị phạt 100.000 liras mỗi người, tương đương tổng cộng 54,5 triệu liras (2 triệu USD).

Bộ Thương mại nước này tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra và xem xét chi tiết về các dấu hiệu có thể làm nhiễu loạn thị trường. "Tất cả hành động đầu cơ và quảng cáo gây hiểu lầm dẫn đến giá cắt cổ đều được kiểm tra cẩn thận", bộ cho biết.

Một góc của Istabul ngày 21/3. Ảnh: Reuters

Giá nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng mạnh do đà trượt của lạm phát. Theo dữ liệu do Ngân hàng Trung ương nước này công bố, chỉ số giá nhà ở (RPPI) trong tháng 6 đã tăng trung bình 95,9% trên khắp đất nước so với cùng kỳ 2022. Trung bình mỗi m2 nhà ở có giá 24.598,6 liras (885 USD).

Tại Istanbul, thành phố đông dân nhất đất nước, RPPI tăng 85,1% so với một năm trước. Chỉ số này ở thủ đô Ankara tăng 106%, trong khi ở İzmir - thành phố lớn thứ ba tăng 100%.

Trong khi đó, giá nhà thuê còn tăng mạnh hơn. Euronews cho hay, giá nhà thuê đã tăng trung bình 121% trong năm qua, Ở các thành phố lớn như Ankara và Istanbul, giá thuê đã tăng tới 188%. Giá thuê nhà tăng vọt đến mức dẫn đến bạo lực giữa chủ nhà và người thuê, khiến các phương tiện truyền thông đưa tin có 11 người chết và 46 người bị thương.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 47.000 phiên tòa trục xuất và 100.000 phiên tòa khác liên quan đến việc tăng tiền thuê bất hợp pháp đã được tiến hành trong sáu tháng đầu năm 2023 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Các hộ gia đình nước này coi bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn để tự bảo vệ mình khỏi tình trạng lạm phát dai dẳng. Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStat) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm xuống mức thấp nhất là 38,21% trong tháng 6 nhưng lại tăng lên 61,5% trong vào tháng 9, đánh dấu tháng tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Tháng 10/2022, lạm phát đã tăng vọt lên trên 85%, mức cao nhất trong 25 năm.

TurkStat cho hay 122.000 ngôi nhà đã được bán ở nước này vào tháng 8, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi ghi nhận mức tăng gần 17% hồi tháng 7. Dẫn đầu thị trường bất động sản là Istanbul, nơi có khoảng 17.408 ngôi nhà được trao tay, chiếm 14,3% tổng doanh số.

Anh Kỳ (theo HurriyetDaily, DS, Euronews)