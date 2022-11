Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc gây rủi ro cho lính Mỹ tại Syria

Quân đội Mỹ cho rằng binh sĩ của họ gặp rủi ro khi Thổ Nhĩ Kỳ điều UAV không kích một căn cứ quân sự tại Syria.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/11 không kích căn cứ nằm gần thành phố Al-Hasakah, đông bắc Syria, nơi lực lượng Mỹ và nhóm dân quân người Kurd có tên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đóng quân. SDF cho biết hai thành viên của nhóm thiệt mạng trong vụ không kích.

"Chúng tôi nhận được thông tin rằng có rủi ro đối với binh sĩ và nhân viên Mỹ", CENTCOM ngày 23/11 ra tuyên bố.

Cơ quan này cho biết không binh sĩ Mỹ nào bị thương, song từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số nhân sự bị đặt trong tình thế nguy hiểm hoặc vị trí của họ.

Chuẩn tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, sau đó cho biết các cuộc không kích "đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhân sự Mỹ đang tham gia chiến dịch truy quét tàn dư Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đảm bảo giam giữ hơn 10.000 thành viên của nhóm".

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ tại một sân bay quân sự ở phía bắc đảo Cyprus tháng 12/2019. Ảnh: AFP.

Tướng Ryder kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, đồng thời cho biết Lầu Năm Góc quan ngại về hành vi "nhắm mục tiêu có chủ đích vào hạ tầng dân sự".

Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về thông tin của Mỹ.

Theo CNN, việc Mỹ công khai nói rằng Ankara gây rủi ro cho lính Mỹ là động thái đáng chú ý, vì Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh trong NATO và là đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực. Đồng thời, SDF cũng là đối tác của Mỹ và đóng vai trò then chốt trong sứ mệnh đánh bại IS của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Vị trí thành phố Al Hasakah (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 20/11 mở đợt không kích nhằm vào các căn cứ của dân quân người Kurd tại miền bắc Syria và Iraq, nơi họ cho là phục vụ "khủng bố". Ít nhất 39 người thiệt mạng trong các đợt không kích của Ankara.

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống IS, phối hợp với SDF. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, song vẫn duy trì một số căn cứ với khoảng 900 binh sĩ để phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập chính phủ và dân quân người Kurd "chống tàn dư IS".

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp căn cứ al-Tanf, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ sẽ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)