Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt 33 người nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

"33 nghi phạm bị bắt trong các chiến dịch triển khai ở 57 địa điểm ở 8 tỉnh, tập trung chủ yếu ở Istanbul. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ còn tịch thu hơn 140.000 euro, hơn 23.000 USD, súng, đạn và các tài liệu số", hãng thông tấn quốc gia Anadolu Agency đưa tin hôm nay.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm nghi phạm bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang truy tìm 13 nghi phạm với cáo buộc tương tự. Danh tính và quốc tịch các nghi phạm không được công bố.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết trên X rằng nhóm nghi phạm có nhiệm vụ xác định danh tính, theo dõi, tấn công và bắt cóc người nước ngoài sinh sống ở nước này. Ông Yerlikaya chia sẻ video ghi lại chiến dịch của lực lượng an ninh.

Giới chức Israel chưa lên tiếng về thông tin.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 33 người nghi do thám cho Israel Chiến dịch bắt hàng loạt nghi phạm là gián điệp cho Israel của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Video: X/@AliYerlikaya

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trở nên căng thẳng từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng nổ ngày 7/10. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan là một trong những người công kích mạnh mẽ nhất Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Erdogan ngày 27/12 so sánh cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza với cuộc thảm sát người Do Thái trong Thế chiến II do trùm phát xít Adolf Hitler tiến hành. Thủ tướng Israel sau đó ra tuyên bố chỉ trích những phát biểu của ông Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu phái viên ở Tel Aviv về nước, kêu gọi đưa các chỉ huy quân sự và lãnh đạo chính trị Israel ra xét xử vì "tội ác chiến tranh" tại Tòa Hình sự Quốc tế ở The Hague, Hà Lan.

Cảnh sát đứng gác gần Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara ngày 1/10/2023. Ảnh: AFP

Như Tâm (Theo AFP, Anadolu Agency)