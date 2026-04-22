Thiếu niên mắc trên đường dây điện 35 kV

Ông Trần Văn Sao, Chủ tịch xã Văn Kiều, cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành điện lực cắt điện, điều động xe cẩu tới hiện trường để đưa thi thể nạn nhân xuống, bàn giao cho gia đình mai táng.

Đường dây điện 35kV ở xã Văn Kiều, nơi thiếu niên gặp nạn. Ảnh: Hùng Lê

Theo Chủ tịch xã, thời điểm phát hiện, Khánh mặc đồ bảo hộ, thi thể treo lơ lửng trên đường dây điện. Vị trí nơi Khánh gặp nạn là đường dây điện trung thế 35kV, cao hơn 12 m, thuộc xã Văn Kiều (trước đây thuộc huyện Nghi Lộc).

Người thân cho hay sáng nay Khánh mặc đồ bảo hộ, mang theo thang đi bắt chim. Nhà chức trách nhận định trong quá trình bắc thang trèo lên cột điện bắt chim, Khánh không may chạm vào đường dây nên gặp nạn.

Đức Hùng