Thiếu niên kể 4 tiếng bơi giữa biển động tìm người cứu gia đình

AustraliaAustin bơi suốt 4 giờ trên vùng biển động nhiều cá mập ở Tây Australia để tìm người cứu mẹ và các em, song cậu bé nói mình không phải người hùng.

Austin Appelbee, 13 tuổi, đang trở thành tâm điểm nhờ nỗ lực phi thường để cứu cả gia đình trong chuyến du lịch tới Quindalup, bang Tây Australia. Cậu cùng mẹ là Joanne Appelbee, em trai Beau, 12 tuổi, và em gái Grace, 8 tuổi, hôm 30/1 chèo thuyền kayak, ván SUP, trước khi gió mạnh đẩy họ ra xa bờ.

Mẹ đề nghị Austin chèo thuyền kayak trở vào bờ để tìm kiếm sự trợ giúp. Không ai nhận ra thuyền đã bị hư hại nghiêm trọng và đang bị ngấm nước.

"Chiếc thuyền bắt đầu chao đảo, cháu bị mất một mái chèo và biết mình gặp rắc rối rồi. Sau đó, cháu bắt đầu chèo bằng tay", Austin nói hôm 3/2.

Sau khi thuyền bị nước tràn vào và lật úp, Austin nhận thấy nguy hiểm và quyết định bơi trong khi vẫn mặc áo phao. Hai tiếng sau, cậu bé quyết định bỏ lại áo phao vì nhận thấy nó không giúp ích gì.

Suốt hai giờ tiếp theo, những lời cầu nguyện, các bài thánh ca và "suy nghĩ tích cực" đã giúp Austin tiếp tục cầm cự, dù thật sự sợ hãi. Sau 4 tiếng bơi, Austin đã vượt qua chặng 4 km trên vùng biển động dữ dội và nhiều cá mập.

"Cháu nghĩ đến mẹ, Beau và Grace. Cháu cũng nhớ đến bạn bè và bạn gái của mình, họ rất tốt. Khi vào được đến bờ, cháu ngã xuống và tự hỏi sao mình lại đang ở trên mặt đất vậy, đây là giấc mơ chăng", Austin cho hay.

Bà Joanne Appelbee cùng con trai lớn Austin (ngoài cùng bên phải) và hai con nhỏ. Ảnh: ABC News

Nhưng rồi cậu nhớ đến mẹ và các em vẫn còn trôi dạt ngoài khơi nên đã cố gắng đứng dậy. Đến khoảng 18h, sau khi chạy 2 km, Austin tìm được túi xách của mẹ và bấm cuộc gọi cầu cứu.

Theo cảnh sát, cuộc gọi đó đã dẫn tới hoạt động tìm kiếm quy mô lớn. Ba mẹ con bà Appelbee, 47 tuổi, được tìm thấy lúc 20h30, khi đang bám vào ván SUP và trôi dạt cách bờ khoảng 14 km.

Austin ngất xỉu ngay sau khi gọi điện và được đưa tới bệnh viện. Khi gọi cho bố từ bệnh viện, cậu khóc nức nở vì không biết mẹ và hai em có bình an hay không.

Vài phút sau, Austin nhận được cuộc gọi báo rằng lực lượng cứu nạn đã tìm thấy mẹ và các em. Tất cả mọi người, bao gồm cả bác sĩ và cảnh sát, đều nhảy lên vì vui mừng. "Cháu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó", Austin nói.

Bà Appelbee cho biết việc yêu cầu con trai vào bờ tìm kiếm sự giúp đỡ là "một trong những quyết định khó khăn nhất" trong đời. Khi đó, họ vẫn chưa bị cuốn ra quá xa bờ.

"Tôi biết con là người mạnh mẽ nhất và có thể làm được. Tôi không thể bỏ hai con nhỏ ở lại nên đành để Austin đi", bà cho hay.

Trong khi Austin bơi vào bờ, ba mẹ con bà Appelbee tiếp tục trôi dạt ra xa hơn và chẳng mấy chốc đã mất dấu cậu bé. Mặt trời lặn và những con sóng ngày càng lớn. Họ mặc áo phao, chật vật bám vào những tấm ván lướt.

Ban đầu, bà cho rằng Austin sẽ nhanh chóng vào bờ, nhưng thời gian trôi qua, Appelbee bắt đầu tự hỏi liệu kế hoạch của mình có thành công.

"Nếu thằng bé không thành công thì tôi đã làm ra chuyện gì vậy? Liệu tôi có quyết định sai lầm và liệu có ai đến cứu hai con nhỏ của tôi không", bà nhớ lại.

Trời tối đen như mực và nước biển lạnh cóng, bà phải vật lộn để giữ chặt các con giữa nỗi lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với Austin. "Lúc đó, chúng tôi chỉ còn biết dựa vào bản thân. Thực sự là cơn ác mộng", Appelbee nói thêm.

Sau khi được giải cứu, bà chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi chính nhân viên cứu thương đã đưa Austin đi xác nhận rằng cậu bé sống sót. Cả gia đình được điều trị tại bệnh viện vì những vết thương nhẹ.

"Đó là cái kết đẹp khi các con đều khỏe mạnh, vui vẻ, hơi đau nhức nhưng không ai bị thương", bà nói thêm.

Austin đã đi học trở lại, nhưng phải dùng nạng vì đau chân. Cảnh sát và lực lượng cứu nạn đều ca ngợi nỗ lực phi thường của cậu bé.

"Cháu không nghĩ mình là người hùng, cháu chỉ làm những gì cần làm thôi", thiếu niên này cho hay.

Austin bắt đầu học bơi từ năm 4 tuổi và tham gia VacSwim, các lớp học an toàn dưới nước dành cho trẻ em. Trước biến cố, Austin nhận thấy việc bơi 350 m không nghỉ cũng đã "khá mệt".

Huyền Lê (Theo Guardian, BBC)