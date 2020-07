Thiết kế phòng tắm bằng cách cơi nới ban công

Chỗ tắm của gia đình tôi rộng khoảng 1,5 m2, xây dựng nhờ cơi nới ban công.

Chỗ tắm trong mơ - Sở dĩ tôi dùng từ "chỗ tắm" là bởi đã trải qua 54 mùa hè nhưng không gian tắm của tôi vẫn chỉ đơn giản là làm sao che chắn cho người khác không nhìn thấy. Nơi chỉ có vòi nước, có chỗ để được cái chậu, cái xô.

Tôi sống trong khu tập thể của cơ quan, nơi đã được xây dựng từ cuối những năm 70, các phòng ở đều không có khu vệ sinh trong nhà. Sau này, các nhà tự cải tạo làm cho mình một nhà tắm nhỏ trong phòng ở của mình tuy không rộng rãi nhưng đủ công năng.

Gia đình chúng tôi cũng đã tự tạo cho mình một "chỗ tắm" riêng bằng cách cơi nới ra ngoài ban công vì phòng ở của 4 con người chúng tôi chỉ có 8 m2 lại nằm ở tên tầng 2. Chỗ tắm của gia đình tôi cũng chỉ khoảng 1,5m2. Giờ gia đình đã mở rộng chỗ ở với diện tích khiêm tốn chừng 20 m2.

Phòng tắm của gia đình.

Nhà của tôi vẫn là kiểu "All in one", không có khái niệm phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách như bao gia đình khác. Không gian tắm rửa thì vẫn như xưa, với cái vòi nước chứ không phải vòi sen, xô, với chậu chứ không phải lavabo, ấm đun nước chứ không phải bình nóng lạnh. Lần này đến với "Phòng tắm trong mơ", tôi mạnh dạn xin chia sẻ câu chuyện của mình, mong chương trình tạo điều kiện để gia đình có thể trang bị thêm cái vòi sen, bình nước nóng cho đỡ lạnh mỗi khi đông về.

Nguyễn Thị Kim Chiến