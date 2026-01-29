Thiết kế cầu trụ tháp 'hình bảo kiếm' nối TP HCM với Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kết quả giải nhất phương án kiến trúc cho dự án cầu Long Hưng (còn gọi là cầu Đồng Nai 2) nối TP HCM với thiết kế của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm (BRITEC).

Đây là công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, đóng vai trò chiến lược trong việc liên kết vùng Đông Nam Bộ.