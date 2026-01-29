Thiết kế cầu trụ tháp 'hình bảo kiếm' nối TP HCM với Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kết quả giải nhất phương án kiến trúc cho dự án cầu Long Hưng (còn gọi là cầu Đồng Nai 2) nối TP HCM với thiết kế của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm (BRITEC).
Đây là công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, đóng vai trò chiến lược trong việc liên kết vùng Đông Nam Bộ.
Điểm nhấn của thiết kế là trụ tháp hình cây kiếm. Hình dáng tháp cầu sắc sảo, vươn thẳng lên bầu trời tạo được ấn tượng thị giác mạnh mẽ, khắc phục sự đơn điệu của địa hình bằng phẳng.
Hôm 15/1, dự án cầu Long Hưng đã chính thức động thổ.
Phối cảnh cảnh quan hai bên cầu Long Hưng.
Công trình sẽ kết hợp Vành đai 2, Vành đai 3, Xa lộ Hà Nội và Hương lộ 2 tạo thành trục giao thông xuyên suốt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.
Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, công trình này trực tiếp kết nối chuỗi các siêu đô thị dọc sông Đồng Nai với sân bay Long Thành.
Theo phương án đoạt giải nhất, vị trí xây dựng cầu Long Hưng vượt sông Đồng Nai là không gian mặt nước với khẩu độ rất rộng, địa hình hai bên bờ tương đối bằng phẳng và thấp.
Ngoài cầu Long Hưng, sông Đồng Nai đồng loạt động thổ cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2 nối tỉnh này với TP HCM. Dự kiến ba cây cầu đưa vào hoạt động năm 2028. Đồ họa: Khánh Hoàng
Phước Tuấn
Ảnh: BRITEC