Thiết bị đo tại nhà phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ

Một số máy đo huyết áp Omron tích hợp công nghệ IntelliSense AFib, hỗ trợ sàng lọc rung nhĩ, lưu trữ dữ liệu và theo dõi sức khỏe tim mạch, góp phần phòng ngừa đột quỵ.

Một khảo sát hướng đến nhóm đối tượng là nhân viên văn phòng tại TP HCM trong chiến dịch "Trạm dự báo bão trong tim" của Omron Healthcare năm 2026 ghi nhận 80% người tham gia hiểu huyết áp cao làm tăng nguy cơ đột quỵ nhưng 76% không có thói quen đo huyết áp thường xuyên; 35% phát hiện huyết áp cao ngay tại thời điểm đo.

Khoảng cách giữa "biết" và "làm" đang trở thành rào cản lớn trong phòng ngừa bệnh tim mạch. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính là việc theo dõi sức khỏe vẫn phụ thuộc nhiều vào bệnh viện hoặc các lần khám định kỳ rời rạc. Trong khi đó, huyết áp và nhịp tim lại là những chỉ số biến động liên tục theo thời gian và trạng thái tâm lý. Trong bối cảnh đó, các giải pháp theo dõi tại nhà đang là xu hướng của y học hiện đại.

Ông Natsuki Chen, Tổng giám đốc công ty Omron Healthcare Việt Nam phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty. Ảnh: Omron Healthcare Việt Nam

Ông Natsuki Chen, đại diện Omron Healthcare Việt Nam, cho biết việc kết hợp giữa thiết bị đo cá nhân và nền tảng số giúp thay đổi cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe.

"Thay vì chỉ dựa vào một vài lần đo tại bệnh viện, người dùng có thể tạo ra dữ liệu sức khỏe liên tục mỗi ngày. Điều này giúp bác sĩ có cái nhìn đầy đủ hơn và đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn", ông chia sẻ.

Đây cũng là một phần trong tầm nhìn toàn cầu "Going for Zero" - hướng tới giảm thiểu các biến cố tim mạch và đột quỵ thông qua việc xây dựng thói quen theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Không dừng lại ở chức năng đo huyết áp truyền thống, các thiết bị hiện nay đã được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ tim mạch. Đơn cử, một số dòng máy của Omron như dòng IQ BT / IQ BT Power hay HEM-7383T1, được trang bị công nghệ IntelliSenseAFib, cho phép sàng lọc dấu hiệu rung nhĩ ngay trong quá trình đo huyết áp.

Dòng máy đo huyết áp của Omron IQ Series (HEM-7194T1) nổi bật với công nghệ IntelliSense AFib, giúp sàng lọc rung nhĩ khi đo huyết áp. Ảnh: Omron Healthcare Việt Nam

Các thiết bị này có thể đồng bộ với ứng dụng Omron Connect, giúp lưu trữ, theo dõi và chia sẻ dữ liệu với bác sĩ. Theo đại diện doanh nghiệp, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là rung nhĩ, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra đột quỵ.

Song song phát triển công nghệ, các hoạt động tiếp cận cộng đồng cũng được đẩy mạnh nhằm thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe.

Chiến dịch "Trạm dự báo bão trong tim" được triển khai tại các tòa nhà văn phòng đã cho thấy tính hiệu quả. Sau khi trực tiếp trải nghiệm đo huyết áp và tầm soát nguy cơ, 93% người tham gia cho biết sẽ bắt đầu đo huyết áp thường xuyên; 89% sẵn sàng đầu tư thiết bị theo dõi tại nhà

Theo các chuyên gia, việc kết hợp giữa truyền thông và trải nghiệm thực tế đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi từ nhận thức sang hành động.

Bác sĩ Lê Đình Phương, Trưởng khoa Nội tổng quát & Y học gia đình, Bệnh viện FV chia sẻ. Ảnh: Omron Healthcare Việt Nam

Các chuyên gia nhận định, nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như huyết áp, tiểu đường, béo phì và rung nhĩ, phần lớn ca đột quỵ có thể được phòng ngừa. "Máy đo huyết áp nên trở thành một thiết bị cơ bản trong mỗi gia đình, giống như những vật dụng chăm sóc cá nhân hàng ngày".

Ở góc độ doanh nghiệp, Omron Healthcare cho biết Việt Nam đang là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn, với việc đầu tư nhà máy sản xuất và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp nhu cầu địa phương.

Toàn thể khách mời tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm máy đo huyết áp mới của Omron. Ảnh: Omron Healthcare Việt Nam

Trong bối cảnh bệnh tim mạch ngày càng có xu hướng trẻ hóa, nhiều chuyên gia nhận định việc theo dõi sức khỏe tại nhà bằng thiết bị cá nhân đang trở thành "tuyến phòng thủ đầu tiên" trong phát hiện sớm các nguy cơ đột quỵ.

Chỉ với vài phút mỗi ngày, người dùng có thể chủ động theo dõi và kiểm soát sức khỏe của mình, góp phần giảm thiểu rủi ro từ những dấu hiệu bất thường. Bởi trên thực tế, ranh giới giữa an toàn và nguy cơ thường bắt đầu từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Thế Đan