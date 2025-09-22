Thiết bị bếp Rosières khuyến mãi dịp ra mắt BST mới

Rosières, thương hiệu thiết bị bếp hơn 150 năm tại Pháp giới thiệu bộ sưu tập mới cùng loạt khuyến mãi dành riêng cho thị trường Việt Nam, từ 10/9 đến hết 31/10.

Ra đời năm 1869, Rosières là một trong những thương hiệu thiết bị bếp lâu đời tại Pháp với đa dạng sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, nổi bật như bếp từ, lò nướng, máy rửa bát... Thương hiệu tích cực ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng, chinh phục nhiều thị trường toàn cầu.

Dịp này, Rosières giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam bộ sưu tập cao cấp mang tên vị đầu bếp nổi tiếng người Pháp - Paul Bocuse. Thương hiệu tập trung vào dòng sản phẩm piano de cuisson - bếp kết hợp đa vùng nấu và lò nướng đôi độc lập.

Bộ sưu tập được phân phối tại Việt Nam với số lượng giới hạn, gồm 3 phiên bản, mang phong cách cổ điển sang trọng, tối ưu về hiệu năng. Nhân dịp ra mắt, khách hàng có cơ hội sở hữu sản phẩm với ưu đãi 10%.

Bộ sưu tập bếp kết hợp lò nướng Rosières x Paul Bocuse được ưu đãi 10%. Ảnh: Rosières

Bên cạnh bộ sưu tập Paul Bocuse, từ 10/9 đến hết 31/10, thương hiệu triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá 15% trên các nhóm sản phẩm chủ lực, đồng thời miễn phí giao hàng toàn quốc.

Cụ thể, máy rửa bát giảm trực tiếp hơn 5 triệu đồng cho model mới nhất. Nổi bật là máy rửa bát độc lập 16 bộ RF 6B4S1PDX-04, tích hợp công nghệ sấy khí nóng kép Dry Boost, giúp sấy khô ngay cả với đồ nhựa.

Ngoài ra, các model khác như máy compact mini 8 bộ RDCP 8S-04, máy rửa bát độc lập 13 bộ RF 3E7DX-04, máy rửa bát độc lập 16 bộ RDPN 4S6039P-04 cũng được áp dụng mức giảm giá 15%. Khách hàng còn được tặng kèm bộ muối và gel rửa bát nhập khẩu từ Pháp trị giá 800.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Máy rửa bát Rosières ưu đãi 15%, đi kèm quà tặng trị giá 800.000 đồng. Ảnh: Rosières

Về bếp, các model nổi bật gồm bếp từ 3 vùng nấu RID346BV, bếp từ 2 vùng nấu RPI7220/1, bếp hồng ngoại 3 vùng nấu RVEF633INK, bếp kết hợp 2 từ 1 hồng ngoại PMI732N đều được ưu đãi với mức giá sau giảm chỉ từ 18,3 triệu đồng. Các đơn hàng mua bộ sản phẩm bếp từ và hút mùi có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên được tặng chậu rửa 2 hố CM nhập khẩu Italy trị giá 6,5 triệu đồng.

Bếp nấu Rosières được ưu đãi với mức giá sau giảm chỉ từ 18,3 triệu đồng. Ảnh: Rosières

Ngoài ra, sản phẩm tủ lạnh âm tủ 240 lít RBBF 178T giảm còn hơn 25,4 triệu đồng; tủ ướp rượu vang 38 chai RWCB 60D/N giảm còn hơn 33,9 triệu đồng.

Với dòng máy giặt và máy sấy, thương hiệu ưu đãi còn hơn 22,8 triệu đồng và hơn 20,9 triệu đồng lần lượt cho máy giặt độc lập 11kg RILS121132DCR-04 và máy sấy độc lập 10kg RILSC10DGR-04.

Ưu đãi áp dụng tại các kênh phân phối và đại lý ủy quyền của Rosières trên toàn quốc. Công ty Cổ phần Công nghệ Bếp Toàn Cầu (Kitchenlook) là đại diện thương mại và tổng quyền phân phối thương hiệu Rosières. Toàn bộ sản phẩm đều được nhập khẩu nguyên chiếc, bảo hành chính hãng 24 tháng.

(Nguồn: Rosières)