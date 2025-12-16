Thiệp hồng anh viết tên em

Anh thích màu xanh của hy vọng; màu tím thể hiện sự chung thủy trong tình yêu; màu trắng là sự trong trắng, tinh khiết của tâm hồn.

Người thương của anh ơi?

Nếu em cần một bờ vai để tựa vào mỗi khi gặp áp lực trong công việc, trong cuộc sống; muốn có một vòng tay âu yếm, một bữa cơm gia đình vui vẻ, hạnh phúc sau một ngày làm việc vất vả; một căn nhà nhỏ ấm áp để trở về và cảm giác được anh đưa đón em đi làm mỗi ngày... thì có anh ở đây rồi nhé. Anh sẽ luôn dang rộng vòng tay đón chào em (và con) vào lòng. Hãy đến giải cứu anh nhé em, vì anh sắp bị ế toàn tập rồi.

Em à, em lấy số 365 ngày của một năm trừ đi 325 (kế hoạch của anh là ba năm sinh hai bé) sẽ ra được số tuổi của anh đấy (cười). Ngày sinh nhật của anh là 24/12, rất dễ nhớ. Anh mong rằng sinh nhật lần tới sẽ được dạo phố cùng em trong đêm Noel lãng mạn và thật ý nghĩa này (em có bằng lòng không?).

Anh là bộ đội, công tác tại một học viện ở Hà Nội. Anh là người đàn ông hiền lành và thật thà, rất tâm lý với phụ nữ; không vướng bận tệ nạn xã hội, không gia trưởng; biết lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng và thấu hiểu. Trong cuộc sống đời thường, anh thích đọc sách và thể thao, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên; thích đi du lịch, picnic ngắn ngày, đặc biệt là vùng đất Tây Bắc.

Anh thích vẻ đẹp của các loài hoa, nhất là hoa hồng nhung vì nó là biểu tượng của tình yêu nồng nàn; hoa hướng dương vì nó luôn hướng về phía mặt trời, đó cũng là động lực để anh vươn lên trong cuộc sống. Anh thích nhất là màu xanh vì đó là màu của hy vọng; màu tím thể hiện sự chung thủy trong tình yêu; màu trắng là sự trong trắng, tinh khiết của tâm hồn.

Ngoài ra, anh cũng biết chút xíu về nghệ thuật cắm hoa và nấu ăn (nam công gia chánh - cười). Anh không biết uống rượu bia hay hút thuốc, chỉ uống trà đá vỉa hè và cà phê khi soạn giáo án hoặc chill chill với bạn bè cuối tuần. Những buổi liên hoan hay ăn cỗ, anh toàn uống nước ngọt, bạn bè bảo anh về mặc váy đi (huhu). Trong khi đó, anh luôn dùng đồ cá nhân XMEN để chứng minh mình là đàn ông đích thực.

Gia đình anh ở bên Đông Anh. Bố mẹ đều đã nghỉ hưu, các chị đều đã xây dựng gia đình riêng, chỉ còn anh. Chủ yếu anh ở chung cư gần nơi công tác cho tiện đi lại, ít khi về nhà trừ lúc có việc, dù quãng đường rất ngắn, qua cầu Thăng Long là đến nhà. Em biết không, mỗi lần về nhà lại nghe điệp khúc của thầy u: "Con nhìn xem bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất hết rồi, đã có cháu cho ông bà chăm sóc, đằng này suốt ngày học với công việc". Kể cả điệp khúc của mấy bà chị gái và anh rể nữa... nhức đầu lắm.

Trong khi đó, anh vẫn đang muốn phấn đấu học thêm cao học nữa, dù đã có học vị cử nhân và thạc sĩ. Vì vậy, anh muốn tìm một người phụ nữ biết cảm thông với điều kiện thời gian và công việc của anh. Anh sẽ không thực hiện kế hoạch "đánh chắc tiến chắc" nữa mà chuyển sang kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh", hai năm ba đứa cho bố mẹ vui lòng. Sau đó có đi học nữa anh cũng an tâm vì đã có em là hậu phương vững chắc, em nhỉ?

Anh không mong tìm được người phụ nữ hoàn hảo, chỉ cần em chung thủy với anh, biết lắng nghe và chia sẻ, hiểu được công việc và thời gian của anh là được rồi. Em chưa kết hôn hay từng đổ vỡ không sao, chỉ cần thật lòng và đến với anh bằng trái tim. Dù em có đến muộn một chút, anh vẫn chờ đợi em.

Anh chờ thư của em nhé.

