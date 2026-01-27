Người đàn ông hơn 50 tuổi vào khu vực nuôi gia cầm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn bắt thiên nga trắng đem bán cho một người ở Cần Thơ.

Sáng 27/1, bà Vũ Thị Hương Giang, Tổng giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết nhân viên kiểm tra chuồng gia cầm lúc 6h hôm qua, phát hiện mất một thiên nga mái nuôi chung với đàn hồng hạc trong khu chuồng rộng hàng trăm m2.

Thiên nga trắng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị trộm Thiên nga nuôi ở Thảo Cầm Viên. Video: Minh Bằng

Người trộm đã dùng thiết bị cắt hàng rào, bắt thiên nga vào chiều tối 25/1, thời điểm vườn thú vắng người nên không bị phát hiện. Ban quản lý trích xuất camera, trình báo công an.

Cảnh sát sau đó bắt giữ nghi can tại xã Đức Hòa, Tây Ninh, khi người này đã bán thiên nga cho một người ở TP Cần Thơ.

Người đàn ông bắt trộm thiên nga rời Thảo Cầm Viên bị camera an ninh ở cổng ghi lại. Ảnh: Thảo Cầm Viên

Nhân viên Thảo Cầm Viên đã đưa thiên nga về lại vườn thú và cách ly để phòng dịch. Hiện nơi đây chỉ nuôi một cặp thiên nga trắng được đưa từ châu Âu về nhiều năm trước.

Thiên nga trắng được đưa từ TP Cần Thơ về Thảo Cầm Viên. Ảnh: Thảo Cầm Viên

Thiên nga trắng có tên khoa học là Cygnus olor, thuộc họ Vịt (Anatidae). Con trưởng thành có thể nặng khoảng 15 kg, chiều dài thân mình và sải cánh đạt 1,25-1,7 m. Chúng có bộ lông màu trắng hoàn toàn với mỏ màu cam có viền đen.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn rộng 20 ha, được xây dựng cách đây hơn 160 năm, là một trong 8 vườn thú lâu đời nhất thế giới, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật và hàng trăm loài thực vật quý hiếm.

Nam Văn