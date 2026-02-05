Thiên Long muốn bỏ mảng phát hành và nhà sách, cửa hàng bán lẻ, đồ chơi

Thiên Long lên kế hoạch giải thể chuỗi cửa hàng bán lẻ và đồ chơi Clever Box, thoái vốn phát hành sách Pega Holdings cùng chuỗi nhà sách Phương Nam.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa công bố quyết định thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư tại các công ty liên kết. Doanh nghiệp này cho biết đã xem xét và đánh giá lại mảng kinh doanh phát hành sách, bán lẻ và kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) nhằm đảm bảo phù hợp với phương hướng hoạt động của TLG trong giai đoạn tới.

Trong đó, Thiên Long muốn giải thể Công ty Clever World. Đây là doanh nghiệp vận hành chuỗi cửa hàng đồ chơi, phụ kiện quà tặng và văn phòng phẩm Clever Box. Chuỗi này gắn liền với bà Cô Trần Dinh Dinh - con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị Cô Gia Thọ.

Ban lãnh đạo từng cho biết chuỗi cửa hàng này ban đầu được ra mắt nhằm tăng độ phủ và độ nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm, giảm phụ thuộc vào trung gian. Về sau, họ mở thêm thương hiệu đồ chơi sưu tầm Peektoy. Tuy nhiên, Clever World không ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, nhiều năm thua lỗ với chi phí cao.

Bên trong một cửa hàng Clever Box tại TP HCM. Ảnh: TLG

Song song đó, Thiên Long cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Pega Holdings. Số lượng chuyển nhượng là 4 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn tại doanh nghiệp này. Giá bán được đặt mục tiêu không dưới 35 tỷ đồng.

Peaga Holdings là liên doanh thành lập hồi tháng 10/2022 cùng Công ty Pega, kinh doanh sách, báo, tạp chí. Thương hiệu này phát hành sách cho hai thương hiệu Zenbooks và Saigon Books với thế mạnh về sách tham khảo, học tiếng Anh, kinh doanh, tâm lý, kỹ năng sống, kiến thức y khoa. Với sự góp vốn của Thiên Long, liên doanh này còn phát triển dòng sách tô màu, text book được mua bản quyền, chuyển ngữ từ các nhà xuất bản thế giới.

Cuối cùng, TLG muốn tái cấu trúc và thoái vốn tại Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Nhà sách Phương Nam - PNC). Thông qua cổ đông lớn là Công ty Tân Lực Miền Nam, họ sẽ thành lập một công ty mới với tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn. Sau đó, phía Thiên Long sẽ chuyển nhượng 49,49% vốn tại Phương Nam sang công ty mới này. Cuối cùng, Thiên Long sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại công ty mới.

Giá chuyển nhượng mục tiêu dự kiến không thấp hơn 144 tỷ đồng. Theo đánh giá từ Hội đồng quản trị, phương án chuyển nhượng này không chỉ giúp tối ưu hóa lợi ích tài chính mà còn tăng tính linh hoạt trong giao dịch, cho phép đối tác thanh toán theo nhiều đợt và mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư phù hợp.

Bên trong nhà sách Phương Nam trên đường Nguyễn Trãi, TP HCM. Ảnh: PNC

TLG đầu tư vào PNC thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam từ tháng 6/2025 để sở hữu 49,49% cổ phần. Đồng thời, họ cử nhiều nhân sự cấp cao vào điều hành chuỗi nhà sách này. Phương Nam có gần 50 nhà sách trên toàn quốc, phần lớn nằm tại các vị trí đắc địa thuộc trung tâm thương mại, đường sách và các điểm du lịch - mua sắm lớn của TP HCM.

Ban lãnh đạo khi đó cho biết việc đầu tư vào PNC là một trong những bước đi chiến lược trong phát triển ngành hàng mới, nhất là nhóm đồ chơi hay lifestyle (hàng tiêu dùng mang phong cách), vốn được họ theo đuổi những năm qua.

Ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long trả lời phỏng vấn VnExpress tại văn phòng, tháng 3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Tập đoàn Thiên Long thành lập từ năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gầy dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như văn phòng phẩm Flexoffice, bút cao cấp Bizner hay dụng cụ mỹ thuật Colokit.

Doanh nghiệp này có danh mục sản phẩm lên tới hàng nghìn, tập trung chính vào các nhóm bút viết, dụng cụ văn phòng, dụng cụ mỹ thuật và dụng cụ học sinh. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuối năm trước, Đầu tư Thiên Long An Thịnh, cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn Tập đoàn Thiên Long (TLG), cho biết đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Thời điểm đó, các bên cho biết Nhà sách Phương Nam và PEGA Holdings không nằm trong thương vụ.

Tất Đạt