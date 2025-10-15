Thiên Khôi Group hợp tác VIB mở rộng giải pháp tài chính

Thiên Khôi Group và VIB ký hợp tác chiến lược nhằm phát triển các giải pháp tài chính - công nghệ cho lĩnh vực bất động sản, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn minh bạch.

Lễ ký kết được tổ chức tại TP HCM, ngày 10/10, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp cao hai đơn vị, cùng đông đảo khách mời, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - công nghệ - bất động sản. Theo đại diện Thiên Khôi Group, sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng hợp tác giữa lĩnh vực bất động sản và tài chính - ngân hàng, hướng tới phát triển hệ sinh thái dịch vụ hiện đại và toàn diện cho khách hàng.

Đại diện hai doanh nghiệp nhận chứng thư hợp tác chiến lược. Ảnh: Thiên Khôi Group

Theo thỏa thuận hợp tác, VIB sẽ triển khai các sản phẩm tài chính chủ lực đến khách hàng sử dụng hệ sinh thái công nghệ của Thiên Khôi Group, bao: vay mua bất động sản, tín dụng đầu tư, quản lý tài chính cá nhân, ngân hàng số và các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp. Sự hợp tác này được xem là sự cộng hưởng giữa năng lực tài chính và công nghệ của VIB với kinh nghiệm thị trường của Thiên Khôi Group, nhằm mở rộng giá trị dịch vụ cho khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Lãnh đạo các chi nhánh của Thiên Khôi Group - Miền Nam. Ảnh: Thiên Khôi Group

Ngoài ra, nhà băng cũng xây dựng các gói sản phẩm tài chính riêng cho Thiên Khôi Group và các thương hiệu thành viên như: chính sách tín dụng ưu đãi, giải pháp thanh toán linh hoạt và dịch vụ tư vấn tài chính chuyên sâu. Mục tiêu là tối ưu dòng vốn, hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh và phát triển hiệu quả hơn trên thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Quang Mai Linh, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Đối tác VIB, cho biết thỏa thuận hợp tác này là bước đi quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính - ngân hàng - công nghệ Bất động sản. Theo bà, Thiên Khôi Group sẽ giúp ngân hàng tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng, trong khi VIB mang đến các giải pháp tài chính chuyên biệt, hướng đến trải nghiệm tiện ích, an toàn và bền vững cho người dùng.

Ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Thiên Khôi Group. Ảnh: Thiên Khôi Group

Đại diện phía Thiên Khôi Group, ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nhận định ngân hàng là đối tác quan trọng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản. Ông kỳ vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại hiệu quả cao, tạo tiền đề phát triển bền vững và góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản TP HCM.

(Nguồn: Thiên Khôi Group)