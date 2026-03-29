Thích nhắn tin hơn nghe điện thoại - hướng nội hay kém giao tiếp?

Nhiều lúc cần thông tin nhưng các đồng nghiệp trẻ không nghe máy, nhắn tin thì phản hồi chậm.

Công ty của tôi có một vài đồng nghiệp sinh từ năm 2000 trở về sau. Về vấn đề chuyên môn, tôi thấy không có gì đáng phàn nàn. Câu chuyện nằm ở vấn đề giao tiếp.

Nhiều lúc xử lý công việc, tôi và nhiều đồng nghiệp khác muốn gọi điện để trao đổi cho nhanh chóng, nhưng hầu như các bạn trẻ này để cho chuông reo, không tắt cũng không nghe máy.

Chuyển sang nhắn tin riêng hoặc trao đổi trong nhóm chat chung thì nửa tiếng, một tiếng sau mới nhận được phản hồi. Nếu tin nhắn trôi luôn thì trả lời là "quên, đang bận, không để ý".

Tôi có trao đổi là do tính chất công việc, nhiều lúc cần biết thông tin gấp, cố gắng nghe máy thì các em trả lời là: Sợ phải nghe điện thoại, không biết trả lời ra sao... và mọi lý do đều quay về nguyên nhân: Hướng nội.

Riêng tôi cho rằng, thích nhắn tin không hẳn là hướng nội mà do kỹ năng giao tiếp kém mới không dám nghe điện thoại trực tiếp, vì không biết phải nói gì, trả lời và đối đáp ra sao.

Khoảng trống thời gian trả lời tin nhắn giúp có cơ hội để chuẩn bị câu trả lời, nếu nhắn tin sai thì sửa hoặc thu hồi tin nhắn dễ dàng hơn là lời nói. Các bạn có nghĩ giống tôi rằng thích nhắn tin hơn nghe điện thoại là do kém kỹ năng giao tiếp?

Tuấn