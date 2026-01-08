Thích người đàn ông có mối quan hệ rõ ràng, nghiêm túc

Người đàn ông mình tìm kiếm là người của gia đình, sống chân thành, tử tế, mạnh mẽ, nói ít và làm nhiều.

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, mình vẫn sống một mình cho đến bây giờ. Mỗi sáng, mình đến công ty, ăn sáng, uống một ly cà phê sữa đá, giữ thói quen đọc báo VnExpress mỗi ngày rồi làm việc đến 5 giờ chiều. Tan ca, mình về nhà đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Thời gian rảnh, mình chăm sóc những chậu tiểu cảnh nhỏ quanh sân nhà, nghỉ ngơi và thư giãn. Cuối tuần, mình ngồi cà phê hoặc trà đá, ngắm thiên nhiên và nhìn ngôi nhà của mình trong sự yên bình.

Mình ít khi ra ngoài, một đến hai tháng mình mới gặp bạn bè để cà phê hoặc ăn cùng nhau một bữa cơm gia đình, trò chuyện đôi câu cho vui. Ở độ tuổi này, bạn bè cùng trang lứa và cả những người trẻ hơn mình hầu như đã lập gia đình, bận rộn với chồng con. Chỉ còn mình vẫn độc thân, nên thường tự tìm niềm vui bằng cách chăm sóc hoa cỏ, cây cảnh và nuôi cá.

Thời gian trôi nhanh, thanh xuân cũng dần qua đi, mình vẫn chọn sống chậm giữa thành phố đất chật người đông, ồn ào và tấp nập. Vốn dĩ mình thích sự yên tĩnh, thích cảm giác bình yên trong tâm hồn, không hợp với những nơi náo nhiệt, đông đúc. Mình chọn cách sống không bon chen, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là thấy an lòng. Sau giờ làm, mình về nhà chứ không la cà quán xá.

Mình đã nhiều lần gửi bài viết lên các trang hẹn hò để tìm bạn đời, nhưng duyên phận vẫn chưa đến. Những người đàn ông mình gặp đều quá bận rộn: bận làm ngày, làm đêm, bận cả cuối tuần. Họ ít có thời gian hẹn hò, quan tâm. Thời gian tìm hiểu quá ngắn, chỉ vài tuần, chưa kịp thấu hiểu nhau thì đã vội dừng lại. Người đến rồi đi chóng vánh, bỏ dở những lời hứa chưa kịp thực hiện. Là một người phụ nữ sống tình cảm và đề cao gia đình, mình luôn mong gặp được một người đàn ông có thời gian tìm hiểu và thấu hiểu mình. Bởi ở bất kỳ độ tuổi nào, người phụ nữ cũng có quyền được yêu và mong muốn một mái ấm hạnh phúc.

Phụ nữ, dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu, bên trong vẫn là một cô gái yếu mềm, cần được yêu thương, quan tâm, bảo vệ và chở che. Sau tất cả, mình vẫn mong có một gia đình hạnh phúc. Người đàn ông mình tìm kiếm là người của gia đình, sống chân thành, tử tế, mạnh mẽ, nói ít và làm nhiều. Trong mọi tính cách, tình yêu thương vẫn là điều quan trọng nhất. Có yêu thương mới có sẻ chia, mới có bao dung.

Mình mong anh không hút thuốc lá vì mình không chịu được mùi thuốc; nhậu nhẹt chỉ ở mức xã giao và biết điểm dừng. Anh đang độc thân hoặc đã ly hôn nhưng hiện tại không vướng bận mối quan hệ cũ. Anh có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn mình vài tuổi, có công việc ổn định, suy nghĩ tích cực, luôn vui vẻ khi ở bên mình. Mình thích người đàn ông hay cười, biết nhìn vào mắt mình khi trò chuyện. Sau một ngày bận rộn, ít nhất anh vẫn dành thời gian quan tâm, trò chuyện cùng mình. Cuối tuần, mong anh có thời gian hẹn hò trực tiếp.

Mình thích những buổi hẹn hò giản dị: cùng ăn một món ở quán vỉa hè, uống cà phê ở quán sân vườn nhiều hoa và cây xanh; hoặc cùng nhau vào bếp nấu một món ăn đơn giản, uống cà phê hay trà đá tại nhà; hay cùng xem một bộ phim hay, hài hước và thú vị.

Mình mong anh có thể về nhà trước 19h tối để cùng ăn cơm với mình, để bữa cơm thực sự là bữa cơm gia đình ấm áp. Bao năm nay mình vẫn ăn một mình, thiếu vắng anh. Mình mong trong ngôi nhà này có sự hiện diện của anh trong những chuyến đi chơi, đi tiệc, đi du lịch hay về quê thăm gia đình hai bên. Mình muốn được đi cùng anh, nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại.

Mình sinh năm 1982, cao 1m58, nặng 54 kg, tóc ngắn, dáng người tròn, hiền lành, chung thủy, ăn mặc đơn giản, thích gọn gàng, sạch sẽ, không giận ai quá một ngày. Mình không thích đàn ông hay nói dối, nói nhiều, hứa nhiều mà không làm; không thích các mối quan hệ mập mờ. Mình thích người đàn ông nói được, làm được, nghiêm túc và rõ ràng trong mối quan hệ để tiến tới hôn nhân.

Chúng ta hãy dành thời gian cho nhau, cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu. Mình mong rằng bước sang năm 2026, chúng ta có thể về chung một nhà, cùng xây dựng một mái ấm gia đình đúng nghĩa đầy yêu thương, quan tâm, sẻ chia, ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc.

