Thi tuyển thiết kế cầu 2.200 tỷ đồng bắc qua sông Hương

Sở Xây dựng TP Huế tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến nằm giữa sông Hương và đường dẫn hai đầu, tổng đầu tư công trình 2.200 tỷ đồng.

Ngày 13/3, Sở Xây dựng TP Huế cho biết đã kêu gọi các tổ chức, nhóm thiết kế và cá nhân hành nghề thiết kế kiến trúc, xây dựng tại Việt Nam hoặc nước ngoài có văn phòng đặt tại Việt Nam tham gia dự thi.

Đơn vị dự thi phải hoạt động chuyên nghiệp, có kinh nghiệm hành nghề thực tiễn. Chủ trì đồ án dự thi phải là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề, từng là chủ trì của đồ án có quy mô và tính chất tương đương.

Cồn Hến nằm giữa sông Hương. Ảnh: Võ Thạnh

Dựa vào kết quả đánh giá của Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc, lấy ý kiến cộng đồng, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, trình UBND thành phố Huế trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba. Chi phí thi tuyển phương án kiến trúc được tính trong tổng mức đầu tư của dự án, bao gồm chi phí cho Hội đồng thi tuyển, tổ kỹ thuật, các giải thưởng, hỗ trợ phương án dự thi.

Cầu bắc qua Cồn Hến nằm giữa sông Hương có tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng, còn lại là của thành phố. Cầu có điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, thuộc phường Vỹ Dạ và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, thuộc phường Phú Xuân. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu 2,76 km, rộng 26 m.

Dự án cầu qua Cồn Hến sẽ thay thế cầu Phú Lưu rộng 3,28 m, tải trọng 5,5 tấn, đã xuống cấp. Cầu mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, tăng cường kết nối Cồn Hến với trung tâm thành phố; thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch địa phương...

Cầu Phú Lưu bắc qua Cồn Hến đã xuống cấp. Ảnh: Võ Thạnh

Cồn Hến nằm giữa sông Hương hiện có hơn 1.000 hộ dân sinh sống qua nhiều thế hệ, là nơi khởi nguồn món cơm - bún hến đặc trưng của Huế. Từng được quy hoạch thành khu du lịch cấp cao từ năm 1998, nhưng dự án dừng lại do chi phí giải tỏa lớn, khiến khu vực rơi vào tình trạng quy hoạch treo nhiều năm. Năm 2022, tỉnh thống nhất giữ lại khu dân cư, chỉnh trang hạ tầng và khai thác một phần đất thượng lưu phù hợp, kèm theo định hướng phát triển hệ thống giao thông, đường bộ, đường xe đạp và cầu kết nối hai bờ sông.

Sông Hương hiện có 8 cây cầu gồm: Tuần, Nguyễn Hoàng, Dã Viên, Bạch Hổ, Phú Xuân, Trường Tiền, Chợ Dinh và Thảo Long, trong đó cầu Nguyễn Hoàng là công trình mới nhất đưa vào sử dụng.

Võ Thạnh