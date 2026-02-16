Thị trường sedan cỡ C đầu 2026: Mazda3 bỏ xa nhóm còn lại

Doanh số phân khúc giảm vào dịp cao điểm trước Tết, Mazda3 tiếp tục dẫn đầu, trong khi các mẫu sedan cỡ C còn lại bán chậm.

Bước sang năm 2026, phân khúc sedan cỡ C ghi nhận sự khởi đầu trầm lắng khi doanh số giảm đáng kể so với tháng cuối năm 2025. Mặc dù đây là thời điểm mua sắm cao điểm trước Tết, sức mua hạ nhiệt khiến nhiều mẫu xe trong nhóm này đồng loạt đi xuống, phản ánh đà thu hẹp kéo dài của dòng sedan cỡ C tại Việt Nam.

Mazda3 tiếp tục là cái tên nổi bật nhất khi đạt 406 xe trong tháng 1, chỉ giảm nhẹ so với 423 xe của tháng 12/2025. Mẫu xe của Mazda duy trì lợi thế nhờ thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, trang bị tương đối đầy đủ và mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc. Khoảng cách doanh số với phần còn lại cho thấy Mazda3 vẫn là lựa chọn chính của người dùng khi nhắc đến sedan cỡ C.

Kia K3 không còn công bố số liệu riêng từ năm 2026. Trước đó, mẫu xe này đạt 193 xe trong tháng 12/2025. Theo cách tính mới của Thaco, đơn vị phân phối Kia tại Việt Nam, doanh số một số mẫu xe cỡ nhỏ và sedan như Morning, K3, K5 hay Soluto được gộp chung vào nhóm "xe khác", khiến việc theo dõi diễn biến cạnh tranh trong phân khúc không còn đầy đủ như trước.

Các mẫu xe còn lại đều có mức doanh số dưới 100 xe trong một tháng. Honda Civic đạt 88 xe, gần như đi ngang so với tháng trước. Civic vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ phong cách thể thao và trải nghiệm lái khác biệt, nhưng quy mô bán ra cho thấy phân khúc này ngày càng trở nên kén người mua hơn. Hyundai Elantra đạt 57 xe, giảm so với mức 74 xe của tháng 12/2025. Toyota Corolla Altis tiếp tục nằm ở nhóm cuối khi chỉ ghi nhận 6 xe, giảm mạnh so với 28 xe tháng trước.

Mazda3 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Sedan cỡ C bước vào năm 2026 với bức tranh kém sôi động hơn, khi phần lớn nhu cầu thị trường đang dịch chuyển sang các dòng crossover, SUV đô thị hoặc xe điện. Mazda3 vẫn giữ vai trò đầu tàu trong phân khúc, nhưng quy mô chung của phân khúc cho thấy sức ảnh hưởng của sedan hạng C đang dần thu hẹp qua từng năm.

Hồ Tân