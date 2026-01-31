Thị trường ôtô Việt Nam 2025 tiệm cận Thái Lan

Lần đầu tiên sau hàng chục năm, doanh số thị trường Việt đạt hơn 600.000 xe, gần ngang ngửa với Thái Lan - 621.166 xe.

Những năm trước đây, dung lượng ôtô mới bán ra tại Thái Lan thường từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với Việt Nam. Nhưng sự suy yếu của ngành xe nước này khiến doanh số giảm liên tục hai năm gần nhất. Ngược lại, với thăng tiến vượt bậc của VinFast và một số hãng như Toyota, Mitsubishi, Ford, lượng bán ôtô tại Việt Nam dần bắt kịp Thái Lan.

Năm 2024, doanh số ôtô mới ở Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam khoảng 68.600 xe. Đến 2025, con số giảm xuống còn khoảng 17.000 xe. Đây là chênh lệch doanh số thấp nhất mà thị trường nước láng giềng tạo ra với Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Theo Liên đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số 2025 của nước này tăng 10%, cao nhất trong vòng ba năm gần nhất. Giai đoạn trước 2022, doanh số ôtô Thái Lan thường dao động khoảng 700.000-800.000 xe.

Doanh số ôtô của Thái Lan ở 2025 cải thiện nhờ nhu cầu của các dòng xe điện hóa gia tăng. Có 276.697 xe điện hóa bán ra trong năm vừa qua ở nước này, tăng khoảng 48% so với 2024 và chiếm khoảng 45% tổng dung lượng xe mới của thị trường.

Còn Việt Nam, 2025 là năm bán hàng kỷ lục từ trước đến nay khi vượt mốc 600.000 xe. Động lực tăng trưởng chính chủ yếu nhờ VinFast, thương hiệu tăng doanh số 101% so với 2024, cao nhất thị trường. Bên cạnh đó là Ford, Toyota, các thương hiệu tăng lần lượt 20%, 8%.

Indonesia và Malaysia vẫn là hai thị trường lớn nhất Đông Nam Á về tiêu thụ xe mới. Trong khi doanh số thị trường xứ vạn đảo giảm 3,7% so với 2024, Malaysia tăng nhẹ 0,5%.

Về sản xuất ôtô, Thái Lan vẫn là đầu tàu của khu vực khi xuất xưởng hơn 1,4 triệu chiếc, giảm nhẹ 1% so với 2024. Trong số này, lượng xe động cơ đốt trong (ICE) giảm 29%.

Nhiều hãng xe chuyển sang đầu tư nhà máy tại Indonesia khiến năng lực sản xuất xe ở nước này tăng nhanh những năm qua. Indonesia hiện xếp thứ hai sau Thái Lan về sản lượng xe xuất xưởng trong khu vực với khoảng hơn 1,14 triệu xe, tăng 30% so với 2024.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, Indonesia xuất khẩu 78.156 xe các loại vào Việt Nam 2025, Thái Lan là 66.109 xe. Hai nước này dẫn đầu lượng xe xuất khẩu vào thị trường Việt, chiếm khoảng 70% dung lượng tổng. Nhiều mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam 2025 nhập từ hai quốc gia này như Toyota Yaris Cross, Ford Ranger, Mitsubishi Xpander, Xforce.

Suuzki Fronx, một mẫu xe nhập Indonesia lăn bánh ở Việt Nam. Ảnh: Phạm Trung

Việt Nam cũng tăng mạnh về lượng xe xuất xưởng trong nước nhờ các hãng đầu tư thêm về dây chuyền sản xuất, lắp ráp nội địa. Trong đó VinFast đóng góp lớn bởi toàn bộ xe bán ra đều từ hai nhà máy ở Hải Phòng, Hà Tĩnh. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, ngành xe Việt Nam xuất xưởng khoảng 484.500 xe, tăng 25% so với 2024.

Thành Nhạn