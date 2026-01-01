Thị trưởng New York tuyên thệ nhậm chức dưới ga tàu bỏ hoang

Ông Zohran Mamdani tuyên thệ nhậm chức thị trưởng New York, trở thành lãnh đạo trẻ tuổi nhất của thành phố trong hơn một thế kỷ.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Zohran Mamdani, 34 tuổi, diễn ra ngay sau khi thành phố New York bước sang năm 2026, dưới sự chủ trì của Tổng chưởng lý bang New York Letitia James. Sự kiện diễn ra riêng tư tại một ga tàu điện ngầm bỏ hoang bên dưới tòa thị chính New York.

Sau buổi lễ, ông Mamdani trở thành thị trưởng thứ 112 của New York, là người Hồi giáo đầu tiên, người gốc Nam Á đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thế kỷ qua lãnh đạo thành phố lớn nhất Mỹ.

"Đây thực sự là vinh dự và đặc ân của cả cuộc đời tôi", ông nói với các phóng viên.

Lễ nhậm chức mang tính nghi thức với quy mô lớn hơn dự kiến diễn ra chiều 1/1 tại quảng trường trước tòa thị chính New York. Ước tính khoảng 4.000 người sẽ có mặt tại sự kiện này.

Tổng chưởng lý Letitia James (trái) chủ trì lễ tuyên thệ của ông Zohran Mamdani ngày 1/1. Ảnh: AFP

Địa điểm tuyên thệ của ông Mamdani là một trong 28 ga tàu điện ngầm đầu tiên của New York, được đưa vào hoạt động năm 1904, mở ra kỷ nguyên đổi mới và tăng trưởng cho thành phố. Ga tàu này không còn hoạt động, chỉ thỉnh thoảng đón khách du lịch tham quan theo đoàn.

Lý giải về địa điểm khác thường, ông cho rằng nó mang ý nghĩa biểu tượng cho "sự khởi đầu của kỷ nguyên mới".

"Chiến dịch tranh cử của chúng tôi được xây dựng trên lắng nghe người dân New York. Chúng tôi sẽ điều hành thành phố theo cách đó. Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt tay vào công việc", ông viết trên mạng xã hội ngày 31/12/2025.

Giới phân tích hoài nghi về khả năng ông Mamdani có thể thực hiện nghị trình đầy tham vọng của mình, với những cam kết như "đóng băng" chi phí thuê nhà, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em và miễn phí xe buýt công cộng.

Ông Mamdani, sinh ra trong gia đình gốc Ấn tại Uganda và đã sống ở Mỹ từ năm 7 tuổi, trở thành công dân nhập tịch vào năm 2018. Ông là con trai của nhà sản xuất phim Mira Nair và giáo sư kiêm chuyên gia về châu Phi Mahmood Mamdani.

