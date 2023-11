Thị trường bất động sản Vũng Tàu sôi động trở lại

Bà Rịa - Vũng TàuNhiều chủ đầu tư tiếp tục bung hàng dịp cuối năm, tạo động lực giúp bất động sản Vũng Tàu sôi động trở lại.

Giới quan sát nhận định, so với mặt bằng chung, Bà Rịa - Vũng Tàu là thị trường khá sôi động với sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư lớn. Riêng thành phố biển Vũng Tàu được xem là điểm nóng của thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng khẳng định vị thế dẫn đầu với nhiều dự án lớn.

Đơn cử, sự kiện ra quân tổ hợp The Maris Vũng Tàu với khu căn hộ "du thuyền" Vega Alaric và 192 căn biệt thự Serenity, thu hút 500 chuyên viên môi giới từ các đại lý phân phối. Chủ đầu tư dự án kỳ vọng, lễ ra quân không chỉ gia tăng sức hút cho thị trường khu vực mà còn là bước ngoặt trong hành trình nâng cấp diện mạo du lịch của toàn thành phố Vũng Tàu.

500 chuyên viên môi giới dự buổi lễ ra quân The Maris Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

Một chuyên gia nhận định, bất chấp biến động chung của thị trường, Vũng Tàu được xem là điểm đến an toàn bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất, đây là điểm đến du lịch hàng đầu phía Nam. 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 11,3 triệu lượt du khách, riêng khách quốc tế lưu trú tăng tới 67%. Thứ hai, với vị thế trọng điểm cảng biển, kinh tế - văn hóa - xã hội toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người của Vũng Tàu luôn ở top đầu, nhu cầu ở thực tại thành phố lớn. Thứ ba, là điểm du lịch biển gần TP HCM, thành phố Vũng Tàu trở thành lựa chọn hàng đầu của những nhà đầu tư second home. Thứ tư, hạ tầng giao thông như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Sân bay quốc tế Long Thành hay quy hoạch Bãi Sau thành khu du lịch chất lượng cao cũng là động lực cho du lịch và phát triển kinh tế.

Tại talkshow "Tiềm năng đầu tư bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu", tiến sĩ Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, nếu người mua để ở, đầu tư mà không sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn, đây là thời điểm thích hợp, đón đầu loạt hạ tầng giao thông về đích giai đoạn 2025 - 2026.

Cũng theo các chuyên gia, khách hàng chọn mua bất động sản biển trong giai đoạn hiện nay có xu hướng lựa chọn dòng sản phẩm khác biệt và nổi trội với thị trường chung, nhưng ưu tiên tính an toàn, hiện hữu.

Trong khi Hồ Tràm khá phổ biến với mô hình tổ hợp lớn để thu hút khách hạng sang, đây là thị phần hoàn toàn mới với TP Vũng Tàu. Theo đó, do phát triển lâu đời nên 42 km mặt tiền biển tại đây quy tụ các tòa khách sạn, cao ốc. Đại đa số dự án là căn hộ đơn lẻ, quy mô nhỏ, không có bãi biển riêng.

Giữa bối cảnh đó, tổ hợp The Maris Vũng Tàu và căn hộ Vega Alaric nổi bật trên thị trường với hướng phát triển khác biệt. Khu căn hộ nằm trong tổ hợp The Maris Vũng Tàu có quy mô lớn bậc nhất TP Vũng Tàu, lên tới 23 ha.

Quy mô đủ lớn giúp The Maris Vũng Tàu hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao "all-in-one" giữa trái tim thành phố biển sầm uất. Do đó, Vega Alaric thừa hưởng hệ sinh thái hơn 100 tiện ích của toàn tổ hợp, bên cạnh hệ tiện ích nội khu. Kết hợp với thương hiệu vận hành AHS (tập đoàn vận hành châu Á) theo chuẩn khách sạn 5 sao giúp Vega Alaric duy trì giá khai thác phòng.

Vega Alaric khác biệt giữa thị trường chung nhờ sở hữu 600 m bờ biển riêng và nằm trong tổ hợp "all-in-one" quy mô lớn nhất TP Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

Theo khảo sát, Vũng Tàu hiện có hai khách sạn 5 sao là Imperial Hotel và Pullman quy mô khoảng 500 phòng. Giá dao động 2,5 - 4 triệu đồng một đêm mỗi phòng tiêu chuẩn và thường kín phòng do cung không đủ cầu. Đây cũng là mức giá tham chiếu cho Vega Alaric hậu vận hành.

Vega Alaric cũng thừa hưởng bãi biển riêng của The Maris Vũng Tàu tới 600 m, hứa hẹn nâng cao và khẳng định vị thế của chủ nhân, mang đến những kỳ nghỉ trọn vẹn cảm xúc.

Mặt khác, du khách ưu tiên chọn lựa khách sạn có bãi biển riêng cho mỗi kỳ nghỉ. Yếu tố này giúp khu căn hộ trở thành điểm đến thu hút dòng du khách, đặc biệt là khách đoàn, khách hội họp; từ đó nâng cao công suất khai thác phòng.

The Maris Vũng Tàu mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách. Ảnh: TDG Group

Ngoài ra, nhằm chuyển hướng thu hút khách cao cấp, TP Vũng Tàu đã quy hoạch toàn bộ bãi sau thành khu du lịch chất lượng cao. Nằm liền kề bãi sau, sân golf Paradise, căn hộ Vega Alaric nói riêng và tổ hợp The Maris Vũng Tàu nói chung được hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch. Trong thời gian tới, nơi đây được kỳ vọng đón đầu toàn bộ khách hạng sang, khách quốc tế, cùng thành phố chuyển mình nâng hạng du khách.

Nhằm mang đến những trải nghiệm và cảm xúc chân thực cho khách hàng, chủ đầu tư TDG Group tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm tại dự án, đơn cử: chương trình ca nhạc thay lời biển hát bên bãi biển riêng 600 m, hồ bơi vô cực trực diện trên biển, thưởng thức ẩm thực địa phương tại nhà hàng 4 sao, cắm trại... Du khách, khách hàng cũng có thể check-in tại Quảng trường Cối Xay gió, suối nguồn hạnh phúc, con đường ánh sáng hay tham dự hoạt động thể thao biển hay lễ hội đa sắc màu suốt 4 mùa.

Ngày 18/11, The Maris Vũng Tàu sẽ chào đón khách hàng tham quan và thưởng thức chương trình ca nhạc Thay lời biển hát 4 với sự góp mặt của danh ca Thái Châu. Bên cạnh đó The Maris cũng là nhà tài trợ chính cho giải chạy Vung Tau Discovery Night Run vào ngày 18 - 19/11. Những sự kiện trên với sự đồng hành của The Maris Vũng Tàu, hứa hẹn giúp nâng tầm điểm đến Vũng Tàu, thu hút đa dạng khách du lịch.

