Thi thể người mẫu trong túi váy cưới hé lộ bi kịch hôn nhân chớp nhoáng

WalesMới quen hơn hai tháng, Kirsty Wilkinson kết hôn với 'tình yêu định mệnh' Paul Grabham, nhưng hơn một năm sau, thi thể cô được tìm thấy trong túi đựng váy cưới.

Sáng 6/4/2009, khi đậu xe trong đường hầm gần thị trấn Porthcawl, miền nam xứ Wales, một tài xế xe tải phát hiện chiếc valy trong bờ kè.

Nghĩ rằng chiếc valy có thể đã rơi khỏi giá nóc của một chiếc ôtô băng qua cầu phía trên, tài xế kéo nó lên. Nhưng khi mở ra, anh thấy thấp thoáng một bàn tay và ít tóc vàng dính máu.

Khi nhận ra thi thể bên trong là một phụ nữ trẻ, cảnh sát lập tức liên tưởng đến một vụ mất tích xảy ra vài ngày trước ở thành phố Swansea cách đó hơn 30 km.

Kirsty Wilkinson, người mẫu 24 tuổi, được chồng tên Paul Grabham trình báo mất tích vào ngày 30/3. Lần cuối bạn bè nhìn thấy cô là tại buổi đi chơi hộp đêm vào tối 27/3. Cảnh sát đã kiểm tra sơ bộ nhà Kirsty sau khi nhận được báo cáo nhưng không tìm thấy gì bất thường.

Người mẫu Kirsty Wilkinson. Ảnh: Walesonline

Điều tra viên phát hiện hai túi đựng rác màu đen bên trong valy, bọc phần đầu và chân, thi thể được quấn trong một chiếc túi đựng áo vest màu hồng. Họ nghi ngờ thi thể đó là Kirsty nhưng chưa chắc chắn.

Mẹ Kirsty, bà Cathy, sốc khi nhận dạng thi thể con gái vì khuôn mặt bị đánh đập đến biến dạng, mũi gãy, xương hàm gãy.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy mức độ bạo lực mà Kirsty phải chịu đựng trước khi chết. Chuyên gia pháp y Richard Shepherd cho biết mức độ và sự phân bố các vết thương của nạn nhân cho thấy đây là một cuộc tấn công bạo lực, tàn ác và kéo dài. Kirsty có những vết bầm tím in dấu ngón tay quanh cổ, một xương móng ở cổ bị gãy, cho thấy hung thủ đã dùng lực rất mạnh.

Trả giá vì cuộc tình chớp nhoáng

Khi cảnh sát thông báo thi thể trong valy chính là Kirsty, phản ứng của Paul làm dấy lên nghi ngờ vì anh ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào và không thể hiện cảm xúc gì.

Mối quan hệ giữa Kirsty và Paul cũng thu hút sự chú ý của điều tra viên.

Bà Cathy cho biết Kirsty từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nhưng đột ngột tuyên bố sẽ kết hôn với Paul. Cô mẫu nhận lời cầu hôn của Paul chỉ sau ba tuần gặp gỡ và làm đám cưới bốn tuần sau đó, bất chấp gia đình khuyên Kirsty suy nghĩ lại.

Khi tìm được chiếc váy cưới hoàn hảo, Kirsty đã mua một túi đựng áo vest màu hồng để bảo quản bộ váy trước ngày trọng đại vào tháng 2/2008. Cảnh sát cho biết việc thi thể Kirsty được quấn trong chính chiếc túi này là một chi tiết "đặc biệt đau lòng".

Không lâu sau đám cưới, bà Cathy nhận thấy những thay đổi trong hành vi của con gái. Kirsty "trông không còn giống chính mình" và sẽ chạy ra khỏi nhà "như một con thỏ hoảng sợ" mỗi khi chồng bắt đầu bấm còi xe bên ngoài. Sự khác thường của Kirsty khiến gia đình cô không thích Paul.

Theo chuyên gia tâm lý học pháp y Catrin Williams, những bức thư giữa cặp đôi đã hé lộ nhiều vấn đề trong mối quan hệ: "Có một số dấu hiệu của hành vi kiểm soát cưỡng chế, bao gồm việc kiểm soát mọi hoạt động, cô lập và kiểm soát những người bạn mà họ gặp gỡ. Tình trạng này có thể leo thang đến mức người bạn đời kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ".

Bà Cathy kể rằng Paul từng bóp cổ Kirsty đến mức cô "thực sự nghĩ rằng mình sắp chết" tại một bữa tiệc.

Dù bằng chứng về hành vi bạo lực của Paul ngày càng nhiều, cảnh sát chưa thể khẳng định anh ta giết vợ.

Truy tìm bằng chứng

Paul khai với cảnh sát rằng vào đêm Kirsty mất tích, anh ta cũng đi chơi hộp đêm cùng cô nhưng say xỉn và gọi taxi trở về một mình. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy vợ đã biến mất cùng với túi xách, ví và điện thoại.

Tuy nhiên, hàng xóm cho biết nghe thấy những tiếng động lạ vào 3-4h ngày 28/3, không lâu sau khi Kirsty rời khỏi nhà bạn bè dù họ nài nỉ cô ở lại. Hàng xóm ở căn hộ bên dưới nghe thấy tiếng ai đó la hét như thể bị bịt miệng bằng tay, tiếp theo là tiếng va đập và tiếng vật nặng bị kéo lê từ phòng tắm.

Một nhân chứng ở quán bar mà Kirsty và Paul đến đêm đó nhớ lại rằng đã phục vụ cô một ly cocktail có miếng táo nổi bên trong.

Chuyên gia pháp y cho biết kết quả khám nghiệm tử thi tìm thấy một miếng táo trong ruột non của Kirsty, điều này "hoàn toàn phù hợp với việc Kirsty tử vong vào khoảng từ 3 đến 4h sáng".

Nhà khoa học pháp y Claire Morse phát hiện những vết máu nhỏ trên tường căn hộ và tìm thấy thêm máu trên sàn nhà dưới ánh sáng mạnh của thiết bị giám định pháp y. Bà cũng phát hiện những vết bẩn bên dưới trần nhà mới sơn và tìm thấy máu ở những khu vực khác trong căn hộ, bao gồm cả phòng tắm. Phân tích ADN cho thấy kết quả trùng khớp với Kirsty.

Các chuyên gia pháp y còn tìm thấy những vết máu nhỏ của Kirsty trên quần áo Paul. Tất cả bằng chứng này cho thấy Kirsty đã tử vong trong căn hộ.

Để đảm bảo có bằng chứng buộc tội Paul một cách kín kẽ, điều tra viên cần chứng minh anh ta đã di chuyển thi thể vợ đến đường hầm.

Hồ sơ điện thoại cho thấy điện thoại di động của Paul phát tín hiệu tại hiện trường vứt thi thể Kirsty lúc 10h30 ngày 31/3 vì anh ta đã nhận và gửi tin nhắn từ địa điểm này vào thời điểm đó.

Kẻ sát nhân vô cảm

Tháng 1/2010, Paul bị xét xử tội giết Kirsty.

Bạn của Kirsty khai rằng chỉ vài ngày sau kỷ niệm một năm ngày cưới, Kirsty bày tỏ nghi ngờ Paul lừa dối và lén gặp gỡ người phụ nữ khác quen qua mạng. Tuy nhiên, Kirsty vẫn muốn hàn gắn mối quan hệ.

Paul Grabham bị áp giải đến tòa án. Ảnh: Walesonline

Theo công tố viên, Paul và Kirsty đã cãi nhau vào buổi tối đi chơi cùng bạn bè. Nhưng chuyện gì xảy ra tiếp theo thì không ai biết chắc, vì Paul - người duy nhất biết sự thật - từ chối trả lời. Theo lời khai của hàng xóm, Paul được cho là đã tấn công vợ dã man, đấm liên tục và bóp cổ cô đến chết. Sau khi gây án, anh ta nhét thi thể vào túi đựng váy cưới rồi ném xuống từ một cây cầu trên đường cao tốc cách đó hơn 30 km.

Vào 9h25, chỉ vài giờ sau án mạng, Paul lên mạng nhắn tin cho một phụ nữ: "Chào cưng! Anh 25 tuổi và đang tìm kiếm niềm vui".

Khi một người bạn đến thăm căn hộ vài ngày sau đó, Paul nói rằng vợ đã bỏ đi và anh ta không gặp lại cô kể từ hôm đi chơi hộp đêm. Tuy nhiên, người bạn nhận thấy một tấm thảm đã biến mất và một mảng trần nhà đã được sơn mới. Đến 30/3, Paul mới trình báo vợ mất tích.

Ngày 4/2/2010, Paul bị kết tội giết người và nhận án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 19 năm.

Thái độ của Paul tại tòa không hề thay đổi, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Khi tuyên án chung thân, thẩm phán nói: "Anh bị kết tội giết người, chỉ một năm sau khi anh hứa sẽ yêu thương và trân trọng người vợ mới cưới của mình. Tôi đã quan sát anh suốt phiên tòa này để tìm kiếm dù chỉ một chút hối hận trong mắt anh, tôi không thấy gì cả".

Tuệ Anh (theo BBC, Fullhousemagazine)