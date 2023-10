Thí sinh Vietnam Idol được giám khảo cứu dù bình chọn thấp

TP HCMThanh Thảo, 20 tuổi, được giám khảo ví là "Taylor Swift phiên bản Việt", suýt bị loại khỏi Vietnam Idol vì khán giả bình chọn thấp.

Top 7 thí sinh bước vào đêm thi chủ đề Những ca khúc hit của thần tượng Mỹ Tâm, tối 7/10. Kết quả, Thanh Thảo bị loại vì nhận lượng bình chọn của khán giả thấp nhất. Tuy nhiên, ban giám khảo quyết định sử dụng quyền cứu duy nhất tại vòng liveshow, cho cô cơ hội đi tiếp.

Thanh Thảo (thứ hai phải sang) lúc nhận kết quả bình chọn của khán giả. Ảnh: Duy Anh

Thanh Thảo mất phong độ ở các đêm thi gần đây. Thí sinh liên tục bị rơi vào nhóm nguy hiểm do chọn bài không phù hợp, bị một màu về phong cách trình diễn. Cô thừa nhận gặp áp lực khi khắc phục góp ý của giám khảo, tạo bứt phá trên sân khấu.

Giám khảo Nguyễn Quang Dũng cho biết quyết định cứu thí sinh nhận được đồng thuận của các giám khảo. Đạo diễn nhận định khó phủ nhận sự đa tài của Thanh Thảo trong âm nhạc. "Việc khán giả chưa ủng hộ em nhiều, có lẽ vì họ cần tìm được một người đem đến cho họ sự đồng cảm", Nguyễn Quang Dũng nói. Nhạc sĩ Huy Tuấn góp ý thí sinh nên giữ vẻ tự nhiên như các vòng trước để tạo thiện cảm hơn.

Thí sinh Hồ Võ Thanh Thảo hát "Yêu xa" tại Vietnam Idol 2023 Tiết mục "Yêu xa" của Thanh Thảo từng gây chú ý ở vòng vé vàng hồi tháng 7. Video: Cát Tiên Sa

Cô từng gây chú ý tại vòng vé vàng qua nhạc phẩm Yêu xa (sáng tác Vũ Cát Tường). Qua các tiết mục Có em chờ (vòng nhà hát), Nhé anh (top 15), Thanh Thảo dần chứng tỏ tài năng qua chất giọng nội lực, kết hợp khả năng chơi nhạc cụ, viết nhạc. Ở liveshow 1 hồi tháng 9, thí sinh từng được giám khảo Huy Tuấn ví là "Taylor Swift phiên bản Việt" khi thể hiện ca khúc Say It First tự sáng tác.

Tại liveshow 5, Thanh Thảo chọn hát nhạc phẩm Tóc nâu môi trầm (sáng tác Quốc Bảo) - hit của Mỹ Tâm phát hành năm 2001, thuộc album Mãi yêu. Thí sinh thể hiện thêm khả năng chơi piano, đánh trống. Giám khảo Mỹ Tâm nhận xét Thanh Thảo đã cố gắng sáng tạo dù việc làm mới ca khúc vốn đã quen thuộc là không dễ dàng.

Thanh Thảo ở hậu trường đêm thi. Ảnh: Vietnam Idol

Cô tên đầy đủ Hồ Võ Thanh Thảo, từng là thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP HCM. Năm 2014, Thanh Thảo lần đầu thử sức tài năng trong chương trình Giọng hát Việt Nhí, học trò của huấn luyện viên Lam Trường nhưng không đi sâu. Sau nhiều năm, cô thấy bản thân trưởng thành về mọi mặt nên đăng ký sân chơi lớn hơn.

Theo format, tại liveshow 6 diễn ra vào ngày 14/10, sẽ có hai thí sinh bị loại cùng lúc thay vì một như các tập trước. Từ vòng này đến kết thúc cuộc thi, ba giám khảo sẽ không còn quyền cứu hay giữ thí sinh, kết quả hoàn toàn do khán giả quyết định thông qua bầu chọn.

So với nửa chặng đầu, Vietnam Idol 2023 bị khán giả nhận xét "hạ nhiệt" vì thí sinh không giữ được phong độ, lộ yếu điểm khi hát live, thiếu các tiết mục "gây sốt" mạng xã hội.

Sân chơi trở lại cùng tiêu chí Thần tượng âm nhạc thế hệ mới, sau bảy năm ngưng tổ chức. Cuộc thi đang bước vào vòng trực tiếp hàng tuần dành cho top 10, sau năm đêm đã loại ba thí sinh gồm Lê Khoa, Thu Thủy, PiaLinh. Chung kết sẽ là cuộc tranh tài của hai gương mặt cuối, diễn ra vào ngày 21/10 ở TP HCM. Các thí sinh Hà An Huy, Hà Minh, Xuân Định đang nhận bình chọn cao của khán giả.

Vietnam Idol là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Pop Idol đến từ Anh, lên sóng lần đầu tiên vào năm 2007. Qua bảy mùa tổ chức, chương trình từng phát hiện nhiều giọng ca, quán quân lần lượt là Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Ya Suy, Nhật Thủy, Trọng Hiếu, Janice.

Tân Cao