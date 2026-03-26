Thí sinh Miss Grand Thái Lan gặp sự cố rơi răng giả

Kamolwan Chanago, người đẹp tỉnh Pathum Thani, rơi răng giả trên sân khấu vòng thi bán kết Hoa hậu Hòa Bình Thái Lan.

Theo Pep, sự cố xảy ra ở phần thi trang phục dạ hội tối 25/3, khi Kamolwan Chanago đứng trước micro hô tên và quê quán. Chưa hoàn thành màn trình diễn, cô quay mặt ra phía sau để chỉnh lại phần răng bị bung.

Phần thi của Kamolwan Chanago. Video: Grand TV

Sau đó, người đẹp catwalk với thiết kế ôm sát. Cô tỏ ra điềm tĩnh, mỉm cười khi tung phần vải choàng. Ứng xử của Kamolwan Chanago thu hút chú ý của nhiều fan cuộc thi nhan sắc. Một bộ phận khán giả cho rằng người đẹp chưa chuẩn bị kỹ lưỡng khi xuất hiện trước đông người, số khác nhận xét cô gái 18 tuổi ứng biến nhanh, giữ được phong thái tốt khi gặp sự cố.

Kamolwan Chanago cao 1,67 m, đoạt giải Miss Grand Pathum Thani, giành suất vào vòng chung kết Miss Grand Thailand 2026, cạnh tranh với 76 thí sinh khác. Tại buổi bán kết, các cô gái thể hiện kỹ năng catwalk với đầm dạ hội và bikini.

Chung kết năm nay diễn ra ngày 28/3 tại Pattaya, người thắng cuộc sẽ thi Miss Grand International, tổ chức tại Ấn Độ vào cuối năm.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Người đăng quang sẽ đến nhiều nơi để truyền thông điệp về "chấm dứt chiến tranh và bạo lực", nâng cao nhân quyền. Năm 2021, Thùy Tiên đăng quang trong cuộc thi tổ chức tại Bangkok.

