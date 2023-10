Thí sinh Miss Grand International mặc cắt xẻ ra mắt

Ngày 10/6, thí sinh người Sri Lanka xin rút lui vì gặp chuyện buồn gia đình. Hiện cuộc thi quy tụ 58 thí sinh, so với con số công bố ban đầu là 72. Các cô gái chuẩn bị bước vào vòng thi phụ như phỏng vấn kín, áo tắm, trang phục dân tộc, tổ chức tại Hà Nội, Hạ Long, Huế, Hội An, Đà Nẵng. Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên thắng cuộc thi năm 2021. Miss Grand International năm 2017 từng diễn ra ở TP HCM, Quảng Bình và Phú Quốc.