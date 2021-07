Thí sinh Hà Tĩnh, Nghệ An đội mưa ra về

Nhiều cảnh sát được huy động đến các điểm thi để phân luồng giao thông, đề phòng ùn tắc.

Sáng nay, Nghệ An có 33.692 thí sinh dự đăng ký dự thi môn Ngữ Văn. 17 em vắng không có lý do, không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi vi phạm quy chế. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quyết định cho 8 thí sinh thuộc diện F1 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt một sau khi lấy ý kiến của các em và phụ huynh.