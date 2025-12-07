Thí sinh 'Anh trai say hi' diễn thăng hoa ở chung kết

Các thí sinh diễn solo trong tập 13 lên sóng tối 6/12, mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc. CongB - Gen Z được chú ý tại cuộc thi hát Ngôi sao hy vọng với màu sắc citypop. Thí sinh biểu diễn cùng vũ đoàn, thể hiện tinh thần luôn hướng về phía trước.

CongB nói khi quyết định tham gia show, anh mong muốn chinh phục khán giả. Nhìn lại hành trình, anh thấy biết ơn và may mắn khi nhận được nhiều tình cảm.