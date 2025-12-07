Thí sinh 'Anh trai say hi' diễn thăng hoa ở chung kết

Các thí sinh diễn solo trong tập 13 lên sóng tối 6/12, mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc. CongB - Gen Z được chú ý tại cuộc thi hát Ngôi sao hy vọng với màu sắc citypop. Thí sinh biểu diễn cùng vũ đoàn, thể hiện tinh thần luôn hướng về phía trước.
CongB nói khi quyết định tham gia show, anh mong muốn chinh phục khán giả. Nhìn lại hành trình, anh thấy biết ơn và may mắn khi nhận được nhiều tình cảm.
Trích màn thi của CongB. Anh tên thật Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CongB gây chú ý tại Boys Planet 999 - chương trình tuyển chọn idol hàng đầu của Mnet và show Starlight Boys 2024.
Hải Nam mang đến Anh cảm giác mình sắp chia tay - nhạc phẩm đầu tay tự sáng tác. Tiết mục đầu tư sân khấu khi dựng mô hình trái tim bị nứt, xung quanh phủ đầy hoa hồng cùng tấm gương vỡ, tạo không gian lãng mạn nhưng cũng đầy tổn thương.
Anh cho biết trước đây còn nhiều hạn chế, không dám vượt qua giới hạn. Nhờ show, anh học được cách kiểm soát giọng hát, kỹ năng biểu diễn, vũ đạo. Trước đây, Hải Nam được chú ý qua vai trò diễn xuất hơn là âm nhạc.
Bài thi chung kết của Sơn.K.
Nhìn lại chặng đường tham gia chương trình, Sơn.K nói hạnh phúc khi đến gần hơn với công chúng, lượng người theo dõi tăng đột biến.
Sơn.K thể hiện nhạc phẩm Yêu yêu yêu, thương thương thương. Anh viết ca khúc dành tặng những người đang đi tìm hạnh phúc.
Ryn Lee hát Giấc mộng vỡ với nội dung về một chàng trai ôm giữ nỗi đau sau chia ly. Anh quyết định chọn ballad ở vòng cuối để phát huy các thế mạnh. Sau phần trình diễn, Ryn Lee bày tỏ biết ơn vì chương trình đã giúp anh "bước ra khỏi bóng tối và đứng giữa ánh sáng". Anh cho biết mình là người giàu cảm xúc nhưng lại hiếm khi bộc lộ. Trong show, anh được nhiều người chú ý bởi là em trai của Quang Hùng MasterD - gương mặt nổi bật tại Anh trai say hi mùa đầu tiên.
BigDaddy đầy năng lượng trên sân khấu với Tiệc vui có bạn hiền. Anh cho biết vui khi được thử sức nhiều phong cách nhạc khác nhau tại cuộc thi.
Rapper nhớ lại lúc 17 tuổi, anh nuôi ước mơ trở thành idol. Đến năm 34 tuổi, chương trình đã giúp anh thực hiện giấc mơ. Ở những vòng đầu tiên, anh choáng ngợp với guồng làm việc liên tục, nhiều áp lực. "Quá trình đó giúp tôi cải thiện khả năng trình diễn và khám phá ra những sắc thái mới", anh nói.
Vương Bình hát Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao theo phong cách ballad sở trường. MC Trấn Thành nhận xét Vương Bình chân thật, hát nhạc buồn nhưng vẫn giữ được sự tích cực. Trên sân khấu, anh dùng hai từ "tuyệt vời" và "hạnh phúc" để tổng kết chặng đường tham gia show.
B Ray thể hiện thông điệp về sự trưởng thành qua Chờ anh về. Cảm hứng viết bài hát xuất phát từ sự nghiêm khắc mà bố dành cho anh trong quá trình lớn lên. Rapper nói: "Những thành tích trong sự nghiệp đến hôm nay tôi có đều bắt nguồn từ sự kỷ luật đó". B Ray mời ca sĩ Amee cùng xuất hiện để tăng điểm nhấn cho tiết mục. Trước chung kết, anh nằm trong top 5 nhận bình chọn lớn của khán giả.
Màn hòa giọng của B Ray và Amee trên sân khấu.
Vũ Cát Tường hát ca khúc tiếng Anh Illusion, nhìn lại hành trình từ thơ bé đến trưởng thành. Sân khấu dàn dựng với chiếc dương cầm đặt giữa luồng sáng bao quanh, phía trên là một chiếc lá treo lơ lửng. Phần khuyết của chiếc lá để ánh sáng xuyên qua, tạo thành một con đường - nơi mà Vũ Cát Tường bước đi nhằm khắc họa hành trình đi tìm chính mình trong âm nhạc.
Màn thi của Vũ Cát Tường.
"Với tôi, chặng đường vừa qua là trải nghiệm đáng nhớ nhất kể từ sau tuổi 30", ca sĩ nói sau phần trình diễn.
Gill (thứ ba từ trái sang) mang đến nguồn năng lượng trẻ với Mời đoàn mình lên sàn. Tiết mục có thêm sự góp mặt của các "anh trai" Nhâm Phương Nam, Otis, TEZ, Đỗ Nam Sơn với đoạn nhảy ngẫu hứng. Ở phần cuối, toàn bộ thí sinh xuất hiện khuấy động sân khấu. "Bốn tháng ở show, tôi có thêm những người bạn, đồng nghiệp thật sự. Vì thế, chiếc cúp không còn là điều quan trọng nhất với tôi", anh nói.
Sau chung kết, top 18 bước vào gala trao giải, diễn ra vào ngày 13/12 ở TP HCM, tìm ra ngôi vị quán quân và bốn thành viên khác trong đội hình Best5.
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp