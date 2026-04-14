Thị phần xe gầm cao cỡ D quý I - Ford Everest áp đảo doanh số

Doanh số xe SUV/crossover phân khúc D quý I đạt 5.892 xe, trong đó Ford Everest góp 60,8% thị phần.

Kết thúc quý I, phân khúc xe gầm cao cỡ D tại Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về tổng quy mô so với cùng kỳ năm ngoái. Phía sau mức tăng trưởng chung là sự phân hóa mạnh: Ford Everest áp đảo thị phần, trong khi nhiều một số mẫu xe "cựu binh" sụt giảm.

Ba tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc xe gầm cao cỡ D tiêu thụ tổng 5.892 xe, tăng trưởng 34,2% so với con số 4.391 xe của quý I năm 2025. Diễn biến bán hàng trong quý đi theo đồ thị hình chữ V. Khởi đầu với 2.557 xe trong tháng 1, thị trường lập tức lao dốc xuống 1.170 xe vào tháng 2 (thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết nguyên đán), trước khi tăng trở lại đạt 2.165 xe trong tháng 3.

Ford Everest một mình một ngựa trên đỉnh bảng. Mẫu SUV thương hiệu Mỹ đang thể hiện sức mạnh khi bán tới 3.580 xe trong quý đầu năm 2026, bỏ xa các đối thủ còn lại trong phân khúc. So với sức mua 2.134 xe cùng kỳ năm 2025, Everest tăng trưởng tới 67,8%. Đáng chú ý, chỉ riêng lượng xe tăng chênh lệch của quý 1/2026 so với quý 1/2025 là 1.446 xe, gần bằng mức tăng trưởng của cả phân khúc với 1.501 xe. Mức doanh số 3.580 xe của Everest chiếm hơn 60,8% thị phân cả phân khúc với 5.892 xe.

Điểm sáng thứ hai trong phân khúc thuộc về Mazda CX-8 với 932 xe bàn giao trong quý 1 năm 2026. Nhờ mức tăng trưởng 46,8% so với con số 635 xe quý cùng kỳ năm trước, CX-8 đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner để vươn lên xếp thứ hai.

Trái ngược với sự thăng hoa của Everest, CX-8, hai mẫu xe từng thống trị phân khúc lại đi lùi. Santa Fe ghi nhận doanh số 693 xe trong quý đầu năm 2026, giảm so với con số 789 xe của cùng kỳ 2025. Tình cảnh của Fortuner tương tự khi doanh số rơi từ 594 xe (quý I/2025) xuống 434 xe (quý I/2026). Sự sụt giảm này đẩy mẫu xe của Toyota xuống vị trí thứ 4.

Kia Sorento và Isuzu mu-X chật vật ở nhóm cuối. Sorento tăng trưởng nhẹ, từ 175 xe của quý I/2025 lên 194 xe của quý I/2026, nhưng chưa đủ để tạo nên sự bứt phá khỏi nhóm dưới. mu-X tiếp tục "đội sổ" với 95 xe trong 3 tháng đầu năm 2026, giảm 5 xe so với 64 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Minh Vũ