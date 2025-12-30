Thêm trải nghiệm du lịch, giải trí nhờ công nghệ trên Galaxy S25 FE

Nhiều bạn trẻ tận dụng camera chụp đêm, ProVisual Engine cùng khả năng lọc tạp âm của Galaxy S25 FE để ghi lại khoảnh khắc, video rõ nét dù bối cảnh ánh sáng phức tạp, nhiều tiếng ồn.

Đối với nhiều bạn trẻ như Hoàng Minh (25 tuổi, Hà Nội) và Thanh Lan (24 tuổi, TP HCM), lễ hội cuối năm như giáng sinh, countdown hay du lịch vừa là dịp gặp gỡ bạn bè, vừa là thời điểm tạo kỷ niệm bằng hình ảnh và video để chia sẻ trên mạng xã hội.

Ảnh chụp phong cảnh từ Galaxy S25 FE. Ảnh: Samsung

Hoàng Minh kể anh là tín đồ du lịch. Cuối năm, anh thường cùng bạn bè lên kế hoạch cho những chuyến đi để nạp năng lượng sau một năm làm việc.

Theo người dùng này, thách thức khi chụp ảnh du lịch là bối cảnh đa dạng, lúc là cảnh thiên nhiên, chuyển động nhanh, lúc là cảnh phố phường ban đêm với nhiều ánh đèn. Do đó, để đảm bảo chất lượng ảnh đồng nhất trong nhiều bối cảnh, Hoàng Minh sử dụng Galaxy S25 FE. Thiết bị dùng camera 50 megapixel cùng ProVisual Engine - thuật toán xử lý hình ảnh AI của Samsung, tự động nhận diện bối cảnh và điều chỉnh chất lượng hình. Do đó, ảnh chụp của người dùng tái tạo chi tiết tốt hơn, giữ được chiều sâu trường ảnh, vùng sáng tối. Tính năng chụp đêm giúp ảnh đường phố không bị hiện tượng nhiễu ảnh.

"Điện thoại giúp tôi tự tin hơn khi ghi lại mọi khoảnh khắc trong chuyến đi", Hoàng Minh nói.

Tính năng Audio Eraser giúp lọc tạp âm. Ảnh: Samsung

Thanh Lan thì sử dụng các công cụ AI như Audio Eraser để xử lý video sau khi quay. Người dùng này cho biết tiếng nhạc và tiếng ồn nền tại các đêm nhạc thường lấn át âm thanh chính của video. Tính năng này giúp cô lọc bớt tạp âm không mong muốn, tập trung vào đoạn âm thanh quan trọng của bài hát hay lời nói trong clip. Nhờ vậy, những video khi đăng lên mạng xã hội không chỉ rõ hình ảnh mà còn "trong" âm thanh hơn, đem lại trải nghiệm hậu kỳ gần với sản phẩm chuyên nghiệp.

"Với khả năng lọc âm, tôi gần như không còn lo lắng khi dự các sự kiện đông người", Thanh Lan nói.

Những tính năng Hoàng Minh, Thanh Lan trải nghiệm nằm trong nỗ lực cải tiến sản phẩm của Samsung với dòng Galaxy S25 FE. Mục tiêu của hãng là mang những tính năng hữu ích, có thể áp dụng hằng ngày với nhóm người dùng trẻ lên sản phẩm.

Với camera, Galaxy S25 FE trang bị hệ thống gồm camera chính 50 megapixel (khẩu độ f/1.8, OIS), camera siêu rộng 12 megapixel và camera telephoto 8 megapixel với zoom quang học 3x. Camera selfie 12 megapixel giúp người dùng dễ dàng ghi lại ảnh nhóm sắc nét.

Điểm nhấn của camera là tính năng Nightography cho khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn, dựa trên cảm biến lớn, xử lý đa khung hình và AI tối ưu chi tiết ở vùng tối - sáng. Trong các bối cảnh lễ hội đêm, điều này giúp hình ảnh pháo hoa, ánh đèn sân khấu hay khung cảnh đông người trở nên rõ ràng và sắc nét hơn.

ProVisual Engine - hệ thống xử lý hình ảnh AI của Samsung còn giúp tối ưu màu sắc, độ tương phản và giảm nhiễu theo thời gian thực khi người dùng chụp ảnh hay quay video. Công nghệ này giúp các tấm hình và đoạn phim lễ hội mang màu sắc tự nhiên, chi tiết phong phú hơn.

Trong khi đó Audio Eraser và các công cụ chỉnh sửa AI được tích hợp sẵn giúp người dùng chỉnh hậu kỳ ngay trên điện thoại mà không phải chuyển sang phần mềm bên ngoài. Người dùng có thể giảm tiếng ồn, loại bỏ âm thanh nền không mong muốn hay tách đoạn thoại rõ ràng trong video sự kiện.

Tính năng AI trả lời mọi thắc mắc của người dùng. Ảnh: Samsung

Ngoài các tính năng nhiếp ảnh và âm thanh, Galaxy S25 FE còn hỗ trợ các công cụ AI như Gemini Live - tính năng cho phép người dùng đặt câu hỏi về bối cảnh đang nhìn thấy qua camera hoặc đang hiển thị trên màn hình sử dụng và nhận phản hồi theo thời gian thực. Ví dụ, khi người dùng đứng trước một màn trang trí lễ hội với nhiều biểu tượng văn hóa khác nhau, họ có thể hỏi về nguồn gốc hay ý nghĩa từng biểu tượng để hiểu sâu hơn về cách người dân bản địa tổ chức dịp lễ. Tính năng này phù hợp cho những người thích du lịch, khám phá trong dịp cuối năm.

Trong các dịp như Tết Dương lịch hay Tết Âm lịch sắp tới, người dùng có thể tận dụng các công cụ AI này để ghi lại khoảnh khắc sum họp gia đình, chợ hoa, pháo hoa giao thừa hay các nghi lễ truyền thống, kèm theo lời giải thích văn hóa từ AI nếu muốn giới thiệu với người thân ở xa.

Ngoài camera và AI, dòng S25 FE còn có màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch với tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm xem nội dung mượt mà và lượng pin 4.900 mAh đủ cho cả ngày sử dụng trong mùa lễ hội.

Hoài Phương