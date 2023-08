Thêm siro ho chứa chất độc hại cực cao

WHO cảnh báo lô siro điều trị cảm lạnh Cold Out đang được bán tại Iraq có chứa hàm lượng chất độc hại cực cao.

Ngày 7/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết siro được bày bán ở Iraq, do Phòng thí nghiệm Fourrts của Ấn Độ sản xuất cho hãng dược Dabilife Pharma. Cụ thể, lô hàng này chứa 0,25% diethylene glycol và 2,1% ethylene glycol, trong khi ngưỡng an toàn được chấp thuận ở cả hai là 0,1%. WHO cho biết thêm nhà sản xuất và phân phối đã không thể đảm bảo về tính an toàn và chất lượng sản phẩm.

Đây là tuyên bố mới nhất trong một loạt cảnh báo được cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đưa ra về các loại thuốc kém chất lượng từ Ấn Độ, bày bán trên toàn thế giới. Trước đó, ít nhất 5 loại siro trong quá trình điều tra có liên quan đến các nhà sản xuất nước này.

Một số siro ho tại Ấn Độ nhiễm độc DEG và EG. Ảnh: The Economy Times

Năm ngoái, WHO ghi nhận 89 trẻ em ở Gambia và Uzbekistan tử vong liên quan đến siro ho. Các nhà chức trách Ấn Độ cũng phát hiện những vi phạm tại Riemann Labs, công ty sản xuất loại siro mà các trẻ này tiêu thụ.

Indonesia cũng báo cáo gần 100 trẻ em tử vong vì tổn thương thận cấp tính, được cho là có thể liên quan đến việc sử dụng siro chứa paracetamol nhập khẩu từ Ấn Độ.

Giống với siro ho Cold Out, các mặt hàng bị thu hồi trong thời gian qua vì nhiễm độc ethylene glycol (EG) và diethylene glycol (DEG). Đây là hai sản phẩm phụ của quá trình sản xuất siro từ propylene glycol.

Propylene glycol không độc, song DEG và EG cực kỳ có hại. Theo các nhà nghiên cứu, khi ăn vào cơ thể, chúng dẫn đến suy thận và tử vong nếu không được điều trị nhanh chóng. Liều lượng gây chết người phụ thuộc vào cân nặng người dùng. Trẻ em dễ tổn thương hơn người lớn.

Tiêu chuẩn quốc tế cho phép lượng EG và DEG trong thuốc sau khi tinh chế không quá 0,1%, tương đương 0,1 g trên 100 ml siro. Trước đây, các hãng dược đã thay thế propylene glycol bằng DEG hoặc EG tinh khiết để tiết kiệm chi phí. Trên các trang web bán hóa chất, EG và DEG thấp hơn một nửa so với propylene glycol.

Năm 1990, gần 90 trẻ em ở Haiti và hơn 200 trẻ tại Bangladesh đã thiệt mạng do DEG có trong siro paracetamol. Gần đây, Panama, Ấn Độ và Nigeria cũng ghi nhận các ca tử vong sau khi sử dụng thuốc ho, hạ sốt dạng uống.

Sau vụ việc, WHO đã thắt chặt hướng dẫn an toàn dược phẩm, kêu gọi các nhà sản xuất thử nghiệm kỹ càng hơn đối với thành phẩm. Tuy nhiên, việc soạn thảo và thực thi luật tùy thuộc vào từng quốc gia, ở thời điểm sản xuất và tiêu dùng.

Thục Linh (Theo Reuters)