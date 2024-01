Thêm máy bay Cảnh sát biển Nhật hư hại tại sân bay Tokyo

Máy bay tuần thám Gulfstream V của Cảnh sát biển Nhật Bản bị xe nâng hàng đâm trúng tại bãi đỗ, bị hư hỏng và không thể hoạt động.

Tờ Yomiuri Shimbun cuối tuần qua cho biết sự cố xảy ra tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm 4/1, khi xe nâng hàng của hãng hàng không Japan Airlines đâm trúng máy bay tuần thám Gulfstream V mang số đuôi JA501A của Cảnh sát biển Nhật Bản đang nằm tại bãi đỗ.

Máy bay khi đó không có người và không có kế hoạch bay. Sự việc xảy ra chỉ hai ngày sau vụ va chạm giữa máy bay Japan Airlines với phi cơ tuần thám DHC-8-315 của Cảnh sát biển Nhật Bản khiến 5 người thiệt mạng.

Kỹ thuật viên Cảnh sát biển Nhật Bản khám nghiệm máy bay sau vụ va chạm ở sân bay Haneda hôm 4/1. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Hình ảnh hiện trường cho thấy một phần rìa cánh máy bay Cảnh sát biển bị xé rách sau va chạm với xe nâng hàng. Mức độ hư hại cụ thể chưa được xác định, nhưng phi cơ được đánh giá là không thể vận hành và chưa rõ thời gian sửa chữa.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Cảnh sát biển Nhật Bản được biên chế hai máy bay Gulfstream V từ năm 2005. Mỗi chiếc được trang bị radar độ nét cao và hệ thống tìm kiếm hồng ngoại, chuyên làm nhiệm vụ tuần thám và tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn trên biển.

Máy bay JA501A hạ cánh tại sân bay Haneda hồi năm 2020. Ảnh: Jetphotos

Máy bay Airbus A350 chở 379 người của Japan Airlines trong lúc hạ cánh ở sân bay Haneda hôm 2/1 đã va chạm với phi cơ Cảnh sát biển Nhật đang dừng chờ trên đường băng. Tai nạn khiến hai máy bay bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn, nhưng toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc A350 thoát hiểm an toàn.

Cơ trưởng máy bay tuần thám Nhật là người duy nhất sống sót trong tổ bay 6 người. Dữ liệu ghi âm trao đổi với tháp kiểm soát không lưu cho thấy phi công máy bay tuần thám nhiều khả năng đã hiểu nhầm chỉ thị của kiểm soát viên không lưu và điều khiển máy bay vào đường băng khi chưa được phép, dẫn đến va chạm.

Giới chức Nhật Bản hôm nay cũng thông báo mở lại đường băng C, vốn bị phong tỏa do vụ tai nạn ngày 2/1, sau khi di dời toàn bộ các mảnh xác của máy bay A350 và DHC-8-315 về nhà chứa. Đợt đóng cửa đường băng C trong gần một tuần khiến 1.200 chuyến bay bị hủy và ảnh hưởng hơn 200.000 hành khách trong kỳ nghỉ năm mới.

Vũ Anh (Theo Yomiuri Shimbun, Kyodo)