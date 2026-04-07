Thêm liên danh muốn đầu tư tòa tháp tài chính 99 tầng ở Thủ Thiêm

TP HCMLiên danh Sovico và HDBank đề xuất rót 1,84 tỷ USD xây tòa tháp tài chính 99 tầng thuộc khu lõi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở Thủ Thiêm.

Trong văn bản gửi UBND Thành phố và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) mới đây, Liên danh Sovico và Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) đề xuất được nghiên cứu, đầu tư tòa nhà biểu tượng tại lô đất 1.K1.8.HH, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là nhà đầu tư thứ hai muốn tham gia dự án tháp tài chính 99 tầng tại khu vực này.

Theo đề xuất, nhà đầu tư sẽ trực tiếp xây dựng, vận hành và kinh doanh công trình. Công trình cao 99 tầng nổi, 6 tầng hầm, xây dựng trên khu đất khoảng 12.600 m2, tổng diện tích sàn hơn 436.000 m2. Dự án được thiết kế theo mô hình tổ hợp đa chức năng gồm không gian thương mại - dịch vụ, văn phòng hạng A+, khu lưu trú cho chuyên gia và khách sạn 5 sao kết hợp trung tâm hội nghị quốc tế.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Để thực hiện, nhà đầu tư kiến nghị áp dụng một số cơ chế ưu đãi đặc thù dành cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 222 của Quốc hội như được giao hoặc cho thuê đất theo cơ chế riêng áp dụng cho các dự án trọng điểm; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; Cho phép phát triển công trình đa chức năng, áp dụng chính sách linh hoạt về thời hạn sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính; Kinh doanh phần căn hộ lưu trú trong tòa nhà theo quy định và đặc thù của VIFC...

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,84 tỷ USD, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm gần 17%, còn lại là vốn vay và huy động từ đối tác. Nếu được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ thực hiện trong 5 năm, gồm 12 tháng thi công móng và hầm, 24 tháng thi công phần thân và 24 tháng hoàn thiện.

Liên danh Sovico – HDBank nằm trong hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Sovico là cổ đông lớn nhất của HDBank.

Trước Sovico - HDBank, liên danh REE, HFIC và VinaCapital cũng đề xuất đầu tư tòa tháp biểu tượng 99 tầng tại Trung tâm tài chính Thủ Thiêm với tổng vốn khoảng 1,15 tỷ USD.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng.

Tại TP HCM, Trung tâm tài chính vận hành từ ngày 11/2, được phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược gồm trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao.

Lê Tuyết