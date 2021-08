Thêm hơn 103.000 lọ thuốc remdesivir được phân bổ

Bộ Y tế ngày 27/8 phân bổ 103.680 lọ thuốc remdesivir điều trị Covid-19 cho 33 đơn vị, phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đây là lần thứ 4 thuốc remdesivir được Bộ Y tế phân bổ, cũng là lần xuất cấp thuốc nhiều nhất đến nay.

12 bệnh viện (trong đó có các trung tâm hồi sức tích cực Covid-19), 21 Sở Y tế tỉnh, thành gồm: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Bình Dương Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang và Tây Ninh, nhận thuốc đợt này.

Như vậy, đến nay đã có 173.680 lọ thuốc remdesivir về Việt Nam và đều được phân bổ cho các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và Sở Y tế tỉnh, thành. Số thuốc này nằm trong 500.000 lọ thuốc remdesivir do một tập đoàn mua tặng Bộ Y tế. Số thuốc còn lại sẽ tiếp tục về trong thời gian tới.

Remdesivir là thuốc kháng virus, được Mỹ phê duyệt khẩn cấp tháng 10/2020 để điều trị bệnh nhân Covid-19. Remdesivir có tác dụng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng. Thuốc đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Australia, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5/2020.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thuốc được chỉ định cho người bệnh Covid-19 điều trị nội trú tại bệnh viện có suy hô hấp phải thở oxy, thở HFNC, hoặc thở máy không xâm nhập. Thời điểm dùng thuốc là trong vòng 10 ngày đầu từ khi khởi phát bệnh.

Thuốc được dùng cho cả người lớn và trẻ em, dựa theo tuổi và cân nặng, song thận trọng sử dụng với phụ nữ có thai và cho con bú... Đặc biệt, không truyền remdesivir cùng lúc với các thuốc khác.

Việt Nam hôm nay cũng chính thức đưa một loại thuốc kháng virus mới vào điều trị Covid-19 là molnupiravir. Khác với remdersivir, molnupiravir là thuốc viên dùng theo đường uống, dành điều trị F0 triệu chứng nhẹ cách ly tại nhà, sử dụng trong 5 ngày đầu.

