Thêm golfer LPGA Tour bị phạt vì đánh chậm

Maria Fassi hôm 25/6 là trường hợp mới nhất vượt thời gian quy định cho một cú ở đấu trường nữ đỉnh cao mùa này.

Fassi xuất phát từ nửa sau sân, nhập cuộc hố 10 và vướng lỗi chậm tiến độ tại hố 18, vòng thứ hai major Women’s PGA Championship. Cô được trọng tài thông báo phạt ở đầu hố 1. Do thêm hai gậy phạt, điểm thực ghi của cô tại hố này từ birdie thành bogey.

"Maria Fassi từ Mexico nhận hai gậy phạt do vi phạm quy định về tốc độ thi đấu ở vòng thứ hai Women’s PGA Championship kỳ đấu thứ 67. Cụ thể, Fassi vượt mức thời gian trung bình trong tổng số cú tại hố 18. Chúng tôi áp dụng tiến độ thi đấu theo điều 5.6b trong Luật golf", văn bản từ Ban tổ chức giải thích sự việc.

Fassi tại major Women’s PGA Championship. Ảnh: USA Today

Trọng tài thông báo phạt khi Fassi vào khu phát bóng hố 1. Vị này nói cô ở hố trước đó mất 50 giây cho cú thứ hai trong khi thời gian quy định 30 giây. Ở hố 18, Fassi và caddie Mark Wallington thảo luận về loại gậy cần dùng từ vị trí cách mục tiêu 180 yard, trong đó 167 yard để vượt hồ.

"Tôi rối bời suốt nửa sau vòng đấu. Tôi vừa đánh vừa khóc liền ba hố", Fassi kể với giới truyền thông khi hết trận. Từ hố 1-9, cô ghi đến bốn bogey, chỉ một birdie, còn lại toàn par.

Xong chặng, cô vào khu nộp bảng điểm và đấu lý với trọng tài. "Vị ấy cứ khăng khăng vượt 20 giây nên tôi chẳng cần tranh luận thêm".

"Tôi khá mệt mỏi. Một đấu thủ cùng nhóm cũng đánh chậm. Mà ở LPGA Tour này ai cũng biết người nào đánh chậm. Nhưng tôi không định chỉ mặt đặt tên hay kêu ca. Tôi biết mình quá thời gian và đoán sẽ bị phạt. Đây là bài học đắt giá và sẽ không tái diễn", Fassi chia sẻ cảm xúc. Trên Golf Digest, cô tỏ ý mong sự ủng hộ từ đồng nghiệp In Gee Chun và Ayako Uehara.

Trước Fassi, LPGA Tour hôm 26/5 ghi nhận Carlota Ciganda phạm lỗi tương tự ở hố 18 trong vòng đầu Bank of Hope LPGA Match Play - sự kiện đấu hố tại Las Vegas. Do thêm hai gậy phạt ngay hố cuối trận, Ciganda từ thắng thành thua trận mở màn. Trước Ciganda, Yealimi Noh bị phạt gậy, thêm 10.000 USD do tái phạm ở Kia Classic cuối tháng Ba.

Fassi dự Women’s PGA Championship 2021 qua suất dành cho nhà tài trợ.

Sự kiện do LPGA Tour cùng Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA) đồng sở hữu và chủ trì tổ chức từ 2014. Giải năm nay, với quỹ thưởng 4,5 triệu USD, diễn ra trên sân Highlands, par72 bên trong CLB Thể thao Atlanta, bang Georgia.

Ngày đầu, Fassi đánh 70 gậy, đạt điểm -2. Hôm sau, cô đánh 77 gậy, đạt +3 sau 36 hố và phải rời cuộc chơi. Nếu không bị hai gậy phạt ở hố 18, Fassi được vé đấu cuối tuần vì vạch cắt ở +2.

Fassi vào LPGA Tour từ 2019, chưa vô địch. Riêng nhóm năm major, cô 11 lần xuất trận trong ba năm, với thành tích cao nhất T12 ở US Women’s Open trong năm ra mắt đấu trường Mỹ.

Mùa này, Fassi vất vả chuyên môn. Cô chấn thương gối và phải gác gậy sáu tuần, dự bảy giải nhưng chỉ một lần qua cắt loại.

Quốc Huy tổng hợp