Thêm cảng hàng không được xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử

Quảng NinhNgười nước ngoài được xuất nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bằng thị thực điện tử, theo nghị quyết do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký.

Nghị quyết có hiệu lực từ 27/4. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết quy trình triển khai do công an cửa khẩu thực hiện. Việc áp dụng thị thực điện tử giúp đơn giản, tiết kiệm thời gian cho hành khách khi mã thị thực điện tử của khách được liên kết với hệ thống an ninh cửa khẩu. Lực lượng chức năng sẽ dễ dàng kiểm tra người này có đủ điều kiện xuất nhập cảnh hay không.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: Minh Cương

Từ tháng 5/2020, tám cửa khẩu hàng không được phép cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Đó là cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi, Cần Thơ, Phú Quốc, Phú Bài.

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn khởi công từ năm 2015 tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, rộng 325 ha. Tổng mức đầu tư công trình là 7.460 tỷ đồng theo hình thức BOT, tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Cảng hàng không đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II, có thể đón các máy bay lớn.

Cảng có công suất 2,5 triệu khách mỗi năm, giờ cao điểm có thể đón 1.250 người. Hệ thống sân đỗ đến năm 2020 đạt tối thiểu bốn vị trí đỗ máy bay; đến năm 2030 mở rộng lên tối thiểu 7 vị trí đỗ. Từ tháng 2/2020, sân bay Vân Đồn được Cục Hàng không Việt Nam lựa chọn tham gia đón công dân về từ quốc gia dịch.