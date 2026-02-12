Thêm ba người ở Nghệ An bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết

Ba thanh niên ở xã Diễn Châu bị phóng điện khi dựng cây nêu bằng tre vướng đường dây 35 kV, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 12/2, ba thanh niên 18-20 tuổi, cùng trú xã Diễn Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu), bắc thang hỗ trợ nhau dựng cây nêu bằng tre dài hơn 12 m trước cổng nhà để đón Tết. Khi đưa cây tre lên cao, phần ngọn vướng vào đường dây điện 35 kV khiến cả ba bị phóng điện, ngã xuống đường, nguy kịch.

Hàng xóm phát hiện đã thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, sau đó lái ôtô đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, cho biết các nạn nhân bị bỏng nặng. Sau khi điều trị, cả ba đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cây nêu được người dân dựng hai bên đường tại các xã ở Nghệ An mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đức Hùng

Trước đó ngày 1/2, cặp vợ chồng ở xã Nhân Hòa (huyện Anh Sơn cũ) cũng bị phóng điện khi dựng cây nêu tre vướng đường dây 35 kV. Người vợ bỏng nặng, có nguy cơ phải cắt cụt chi; người chồng bị thương nhẹ.

Cây nêu thường được dựng từ ngày 23 tháng chạp và hạ vào mùng 7 tháng giêng. Theo quan niệm dân gian, việc dựng cây nêu nhằm xua đuổi tà ma trong thời gian ông Công, ông Táo về trời báo cáo việc trong năm của gia đình.

Tại Nghệ An, cây nêu chủ yếu làm từ tre tươi, cao 7-10 m. Những năm gần đây, nhiều vụ tai nạn xảy ra khi dựng cây nêu do không bảo đảm khoảng cách an toàn với lưới điện.

Đức Hùng