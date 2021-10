Thêm ba người bị khởi tố trong vụ khai thác đá trắng trái phép

Nghệ AnUông Lý Lâm (35 tuổi), Lê Hùng Cường (37 tuổi) và Nguyễn Văn Hào (39 tuổi) bị khởi tố về hành vi giúp sức cho chủ mỏ khai thác đá trắng trái phép ở Qùy Hợp.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Lâm bị tạm giam; hai người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Uông Lý Lâm (áo đen, thứ hai bên phải sang). Ảnh: Công an

Hiện, tổng cộng 5 người đã bị khởi tố liên quan vụ án ông Trần Văn Bảy, 51 tuổi, bị cáo buộc khai thác đá phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc (Quỳ Hợp).

Hôm 13/7, gần 100 cảnh sát cơ động và kinh tế do Giám đốc Công an Nghệ An chỉ huy ập vào khu vực khai thác đá này, thu hơn 900 m3 đá trắng các loại và nhiều thiết bị.

10 ngày sau, chủ mỏ là ông Bảy bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó ngày 30/7, cảnh sát khởi tố Đào Xuân Dương, 35 tuổi, giám đốc một công ty tại huyện Quỳ Hợp, về cùng tội danh.

Một góc mỏ đá bị khai thác trái phép, thời điểm cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Công an

Theo Công an Nghệ An, đây là vụ án liên quan khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn được phát hiện trong nhiều năm trở lại đây.

Hải Bình