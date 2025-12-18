Thêm 42 khu đất nông nghiệp tại TP HCM được thí điểm làm nhà ở thương mại

UBND TP HCM chấp thuận danh mục thí điểm đợt 2, cho phép 42 doanh nghiệp bất động sản triển khai dự án nhà ở thương mại trên các khu đất có nguồn gốc nông nghiệp.

Danh mục 42 khu đất được cấp phép thí điểm có tổng diện tích 4,7 triệu m2, trong đó hơn 649.000 m2 là đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng. Các khu đất phân bổ tại nhiều khu vực, gồm 36 khu thuộc địa bàn TP HCM cũ và 6 khu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Quy định có hiệu lực từ ngày 18/12.

Trong danh mục này, nhiều dự án quy mô lớn tập trung tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, như Khu nhà ở sinh thái Phú Quý tại Long Điền (gần 49,9 ha), Khu nhà ở sinh thái An Hưng (47,4 ha), Khu nhà ở cao cấp Đại Lộc (46,3 ha), Khu nhà ở sinh thái An Vượng (45,4 ha) và Khu đô thị Long Điền (40,8 ha)...

Tại TP HCM trước sáp nhập, các khu đất lớn chủ yếu nằm ở phường Long Phước (TP Thủ Đức cũ), gồm dự án khu nhà ở và khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ rộng khoảng 27,25 ha; Khu nhà ở Nam Khang 17,7 ha và Khu nhà ở sinh thái nghỉ dưỡng Sài Gòn Garden gần 29,9 ha; Khu dân cư Sadeco Phước Kiển (Nhà Bè cũ) có diện tích khoảng 17,4 ha...

Bất động sản khu Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

UBND TP HCM khẳng định thông báo này là cơ sở để các chủ đầu tư và cơ quan chức năng triển khai các thủ tục tiếp theo. Thành phố đề nghị sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện để dự án được thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả.

Trước đó, thành phố đã chấp thuận cho 54 tổ chức kinh doanh bất động sản triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại trên các khu đất nông nghiệp, với tổng diện tích hơn 6,55 triệu m2. Các khu đất được chọn phải đáp ứng tiêu chí về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt và nằm trong khu vực đô thị hoặc thuộc quy hoạch phát triển đô thị.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết 171 của Quốc hội, cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để làm dự án nhà ở thương mại, miễn phù hợp quy hoạch và chương trình phát triển nhà ở của địa phương. Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh sẽ cấp phép để doanh nghiệp chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất thay vì phải có 100% đất ở như quy định hiện hành.

Việc thí điểm được đánh giá có ý nghĩa lớn với TP HCM, nơi nguồn cung nhà ở thương mại sụt giảm mạnh trong nhiều năm do vướng pháp lý.

Phương Uyên