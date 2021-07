Thêm 4 người Nghệ An, 2 Hải Phòng nghi Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An tối 18/7 công bố thêm 4 ca dương tính nCoV tại địa bàn. Hải Phòng cũng ghi nhận thêm 2 ca là thuyền viên.

Tại Nghệ An, 4 ca nghi nhiễm gồm 2 người bản Chằm Puông, xã Lượng Minh; 2 người ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Trong đó, 2 ca ở bản Chằm Puông là bé trai 10 tuổi và thiếu nữ 15 tuổi, đều là F1 của các ca nhiễm trước đó.

Hai người ở xã Chiêu Lưu là vợ 46 tuổi, làm nghề bán tạp hóa và chồng làm nông. Người vợ trước đó là F1 của một ca nhiễm.

Tiểu thương tại chợ dân sinh TP Vinh thực hiện phòng chống Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hải.

Như vậy sau 4 ngày phát hiện, ổ dịch chưa rõ nguồn lây ở bản Chằm Puông đã ghi nhận 27 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, trong đó bản Chằm Puông 23 ca, huyện Kỳ Sơn 4 ca.

Từ 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 161 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. TP Vinh ghi nhận 90 ca, huyện Tương Dương 23 ca, huyện Diễn Châu 18 ca...

TP Vinh sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, từ 0h ngày 19/7, tỉnh dừng thực hiện chỉ thị 15 chuyển sang chỉ thị 19 đối với toàn thành phố hơn 500.000 dân.

Hải Phòng tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 là thuyền viên 27 tuổi và 19 tuổi, nhập cảnh từ Indonesia.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát dịch Y tế quốc tế (Sở Y tế Hải Phòng) lấy mẫu xét nghiệm 16 thuyền viên tàu Phú An 369 khi con tàu này chở hàng từ Indonesia về cảng Hải Phòng, neo đậu ngoài khơi đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, để làm thủ tục kiểm soát y tế, ngày 17/7. Kết quả, 2 thuyền viên này dương tính với nCoV, các thuyền viên khác âm tính.

Chiều 18/7, sau cuộc họp giữa Cảng vụ hàng hải với các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng và chủ tàu là Công ty TNHH vận tải Phú An ở Nam Định, 2 người nhiễm nCoV và 14 thuyền viên là F1 đã được đưa vào bờ, chuyển tới Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 tại xã An Đồng, huyện An Dương điều trị và cách ly y tế.

Tàu Phú An 369 hiện đã được di chuyển về khu neo đậu tại Lạch Huyện 2, huyện Cát Hải, để phun khử khuẩn toàn tàu, chờ và làm thủ tục cập cảng Hoàng Diệu làm hàng.

Hải Phòng ghi nhận tổng cộng 29 ca mắc Covid-19 tính từ đầu năm 2021. 12 ca đã khỏi bệnh, ra viện; 17 ca đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Nguyễn Hải - Giang Chinh