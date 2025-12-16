The Win City thêm nguồn căn hộ tiện ích cho khu Tây TP HCM

The Win City có quy mô hơn 13 ha, gần 6.000 căn hộ và hệ tiện ích tích hợp sống - làm việc - giải trí, đáp ứng xu hướng an cư của người trẻ.

Theo các chuyên gia, khi không gian đô thị TP HCM mở rộng theo mô hình đa trung tâm, khu Tây đang dần thoát khỏi vai trò "vùng ven" để trở thành một trong những cực tăng trưởng mới. Lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ cùng mặt bằng giá còn "mềm" đã tạo nền tảng cho làn sóng dịch chuyển cư dân, đặc biệt là nhóm người trẻ có nhu cầu ở thực.

Chuyên gia cho biết thêm khu vực có loạt công trình giao thông trọng điểm như: vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đại lộ Võ Văn Kiệt mở rộng... giúp rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm. So với khu Đông và khu Nam đã hình thành mặt bằng giá cao, khu Tây vẫn giữ được lợi thế giá nhà thấp hơn khoảng 30-50%, trong khi dư địa phát triển còn lớn, trở thành lựa chọn an cư hợp lý trong trung và dài hạn.

Phối cảnh dự án The Win City. Ảnh: Thắng Lợi Group

Sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông cải thiện khả năng kết nối, còn kéo theo sự thay đổi trong quan niệm lựa chọn nhà ở của thế hệ trẻ. Thay vì ưu tiên đất nền như trước đây, nhóm khách hàng này ngày càng ưa chuộng căn hộ có mức giá vừa tầm, pháp lý rõ ràng, dễ tiếp cận trung tâm và đặc biệt là được tích hợp đầy đủ tiện ích sinh hoạt trong cùng một không gian sống.

Nắm bắt xu hướng đó, The Win City do liên danh An Cường, Hải Sơn, Central và Thắng Lợi Group phát triển, mang đến cơ hội sở hữu căn hộ đầu tiên cho hàng nghìn khách hàng. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền tỉnh lộ 10 (Trần Văn Giàu nối dài), thuộc khu vực Đức Hòa, cửa ngõ Tây Sài Gòn. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận nút giao vành đai 3, đồng thời dễ dàng kết nối vào trung tâm TP HCM thông qua các trục Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh.

Chủ đầu tư đánh giá, so với nhiều dự án cùng khu vực, vị trí của The Win City là một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật khi nằm gần TP HCM nhất tại khu Tây, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong tương lai, khi các tuyến vành đai 3, 4 hoàn thiện, khu vực này được kỳ vọng hình thành hành lang đô thị - công nghiệp - dịch vụ sôi động, tạo nền tảng cho giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.

Trên diện tích hơn 13 ha, The Win City gồm gần 6.000 căn hộ và hơn 100 tiện ích phục vụ toàn diện nhu cầu sống - làm việc - giải trí của cư. Toàn bộ hệ tiện ích được tổ chức theo mô hình "One Stop Living Hub" - trung tâm sống một cửa, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện lợi, năng động và an toàn ngay trong nội khu.

Hơn 70% sản phẩm tại dự án có diện tích tối ưu từ 40-58 m2, phù hợp với khả năng tài chính của các gia đình trẻ và nhóm khách hàng mua căn nhà đầu tiên. Riêng phân khu Victory Heights, phát triển đầu tiên được đầu tư hơn 36 tiện ích, bao gồm công viên trung tâm Victory Central, hồ bơi dài chuẩn Olympic, khu thể thao - vui chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng và cụm tiện ích khối đế thương mại Chill Flex. Các tầng khối đế được bố trí khoa học với khu thương mại, dịch vụ, giáo dục và bãi đỗ xe, vừa tạo nhịp sống sôi động cho toàn khu, vừa đảm bảo sự riêng tư cho không gian căn hộ phía trên.

Giới trẻ chuộng căn hộ cao tầng tích hợp đa tiện ích sống - làm việc - giải trí. Ảnh: Thắng Lợi Group

The Win City được đảm bảo bởi sự hợp tác của bốn thương hiệu lớn. Thắng Lợi Group là đơn vị phát triển giàu kinh nghiệm tại khu Tây Sài Gòn với nhiều dự án đã hình thành cộng đồng dân cư. Trong khi đó, An Cường tham gia với vai trò đối tác đầu tư và cung cấp giải pháp vật liệu - nội thất. Hải Sơn là đối tác phát triển quỹ đất và hạ tầng khu vực, trong khi Central đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Ngoài lợi thế về vị trí, quy hoạch và pháp lý, khách hàng mua nhà tại The Win City còn được hưởng các chính sách hỗ trợ như quà tặng nội thất An Cường và miễn phí hai năm phí quản lý. Chính sách này góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu và gia tăng cơ hội sở hữu tổ ấm đầu tiên.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và mô hình đa trung tâm của TP HCM ngày càng rõ nét, những dự án được quy hoạch bài bản, hướng đến nhu cầu ở thực như The Win City không chỉ giải bài toán an cư cho người trẻ mà còn góp phần kiến tạo chuẩn sống bền vững. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ định hình diện mạo mới cho thị trường bất động sản Tây Sài Gòn.

Hoàng Đan